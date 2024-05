"To jest zwykła zemsta". Jaki: Tak ma wyglądać praworządne państwo?

W środę na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczeń PiS (zespołem kieruje poseł KO Roman Giertych) wystąpił były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz. Ujawnił rzekome nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości – twierdził, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał zlecać organizowanie konkursów pod wybrane podmioty, którym pomagano też pisać wnioski. Część procedur miała być przeprowadzana w domu Ziobry.

Rewelacje Mraza wywołały szeroką debatę. Politycy Suwerennej Polski podważają jego zeznania wskazując, że za wszystkim stoi m.in. właśnie Roman Giertych, a cała akcja ma doprowadzić do podważenia wiarygodności Zbigniewa Ziobry i jego środowiska.

Jaki: Tusk chce zniszczyć prawicę

W czwartek polityk Suwerennej Polski zorganizowali konferencję prasową, na której odnieśli się do zarzutów stawianych im w kontekście wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

– W naszej ocenie cel tej operacji jest jasny: zniszczenie środowiska suwerennościowej prawicy. Prawdziwej, nie koncesjonowanej. Prawicy, która twardo opowiadała się przeciwko Zielonemu Ładowi, nielegalnej migracji, uzależnianiu środków dla Polski od kryterium praworządności. Która głosowało konsekwentnie w polskim parlamencie przeciwko kredytom z KPO. Dzisiaj czas w tych wszystkich sprawach przyznaje nam rację. To, co się dzieje, to jest zwykła zemsta – powiedział Patryk Jaki.

– Słynny świadek w sprawie Funduszu [Sprawiedliwości – przyp. red.] to jest klient posła Platformy Obywatelskiej, który wczoraj wraz z innymi politykami PO wymyślali niestworzone historie. Czy to nie jest charakterystyczne w tym gangsterskim państwie, które stworzył Donald Tusk, że w areszcie siedzi ksiądz, który źle napisał statut, a skręcono sprawę Tomasza Grodzkiego? (...) Czy tak ma wyglądać praworządne państwo? – dodał europoseł.

Czytaj też:

Politycy SP oskarżają TVN24: Ludzie giną przez medialną nagonkę, to kolejna ofiaraCzytaj też:

"Będę namawiał rodzinę na pozwanie TVN-u". Mocny wpis JakiegoCzytaj też:

Jaki miażdży opowieści "świadka" Giertycha. "Bajki o pierwszym kolanie RP"