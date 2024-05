Macron: Putin nie jest gotowy na pokój

– Rosyjski przywódca Władimir Putin nadal, w trzecim roku wojny na Ukrainie, nie jest gotowy na pokój – uważa prezydent Francji Emmanuel Macron.

– Dla wszystkich na świecie jest to jasne. To on zdecydował się rozpocząć tę wojnę i nie jest gotowy na zawarcie pokoju – powiedział Macron i przypomniał, że Putin odrzucił jego propozycję zawarcie rozejmu na czas zbliżających się w Paryżu igrzysk olimpijskich.

Prezydent Francji zauważył, że pokój olimpijski jest tradycją i "bardzo ważne byłoby, aby przez miesiąc skorzystać z tego okna", ale podkreślił, że dla niego chwilowe zawieszenie broni jest tylko pewnym etapem. – Trwały pokój jest ostatecznym celem – podsumował Macron.

Media przypominają wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że nie do końca rozumie ideę "rozejmu" podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu i nazwał tę propozycję "pomysłem od początku martwym".

Na konferencji prasowej podczas swojej wizyty w Chinach 17 maja Władimir Putin skomentował pomysł rozejmu na czas igrzysk dając do zrozumienia, że Moskwa go nie zaakceptuje.

Putin gotowy na pokój?

Władimir Putin chce zawieszenia broni na obecnych liniach frontu na Ukrainie – podaje w piątek Reuters, powołując się na pięć źródeł bliskich prezydentowi Rosji.

Według tych doniesień Putin jest gotowy przerwać trzeci rok wojny z Ukrainą i zawrzeć rozejm, pod warunkiem zachowania kontroli nad podbitymi terytoriami.

W ocenie rozmówców Reutersa prezydent Rosji rozumie, że dalsza ofensywa będzie wymagała powtórzenia masowej mobilizacji, której pierwsza fala – jesienią 2022 r. – obniżyła notowania rządu i spowodowała ucieczkę za granicę setek tysięcy obywateli FR.

Dlatego, zdaniem źródeł agencji, Putin jest gotowy zakończyć wojnę, mimo że jej pierwotne cele – całkowite zajęcie terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie – pozostają niezrealizowane.

