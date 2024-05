Prezydent Duda: To wielka zasługa Zjednoczonej Prawicy

W piątek, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, prezydent Andrzej Duda zaprosił do siebie przedstawicieli władz lokalnych wszystkich szczebli. Wśród gości znaleźli się zarówno młodzi radni, którzy objęli swój mandat po raz pierwszy, jak również doświadczeni samorządowcy. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce.

Pieniądze na rozwój samorządu

Podczas swojego przemówienia prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w ciągu ostatnich lat do władz lokalnych popłynęły ogromne środki na rozwój. Stworzyły one "wyjątkowe możliwości".

– Do samorządów na rozwój Polski lokalnej, na wszystkich jej szczeblach, zostały skierowane ogromne pieniądze. Różnego rodzaju dedykowane fundusze rządowe, obok tych, które były od ponad 20 lat, czyli funduszy europejskich. Do nich dołączyły jeszcze ogromne fundusze rządowe przeznaczone na rozwój, na modernizację dróg, na tworzenie nowej infrastruktury, na to, co tak bardzo potrzebne, żeby podnieść komfort życia. Tak, to wielka zasługa kolejnych rządów Zjednoczonej Prawicy, za co bardzo dziękuję – powiedział prezydent.

Duda podkreślił, że przed władzami lokalnymi jest jeszcze wiele zadań do wykonania. Jednym z nich jest obrona cywilna, budowanie schronów i tworzenie planów ewakuacyjnych na wypadek wojny lub innej katastrofy.

– Proszę państwa, ja państwu powiem – to zawsze powinno być. My zawsze powinniśmy mieć odpowiednie schrony, my zawsze powinniśmy mieć odpowiednie plany ewakuacyjne. Niestety to zostało zaniedbane, powiedzmy sobie otwarcie, to jest zaniedbanie dziesięcioleci. To trzeba teraz stworzyć, mądrze zrobić, przygotować, po to by zwiększyć bezpieczeństwo naszych obywateli – wskazał prezydent.

Czytaj też:

Pozwał prezydenta za "niepraworządność". Jest decyzja sąduCzytaj też:

Sikorski zdziwiony sprzeciwem Dudy. "Nie rozumiem stanowiska prezydenta"