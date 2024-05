Pakt z diabłem

Polski rząd ogłosił, że jest po stronie tęczowej bolszewii. Choroba, polegająca na tym, by chronić nie to, co normalne i naturalne, ale wspierać wynaturzenie i perwersję, na dobre już zagościła nad Wisłą.

Kilka dni temu, jak donosi portal opoka.org.pl, polska minister do spraw równości (ależ to piękna orwellowska nazwa!), Katarzyna Kotula, podpisała się w imieniu rządu pod deklaracją, która wzywa do uznania związków jednopłciowych w całej Unii Europejskiej.