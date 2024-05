Ślepe służby

W Polsce jest wiele grup, które podobnie jak Szmydt posiadają dostęp do tajemnic państwowych, a nie podlegają procedurze sprawdzającej, którą są objęci funkcjonariusze publiczni pracujący z informacjami niejawnymi. Oprócz sędziów są to prokuratorzy, konstytucyjni ministrowie, w tym premierzy i wicepremierzy, a także np. prezesi Instytutu Pamięci Narodowej i Najwyższej Izby Kontroli. To całkiem duże grono osób ulokowanych w kluczowych obszarach działalności państwa, których nikt nie sprawdza na okoliczność rękojmi dochowania tajemnicy państwowej.