"Jestem zdecydowanie przeceniany". Kaczyński odpowiada Tuskowi

"Upadek stulecia? 35 lat temu zostać wybranym przez naród senatorem »Solidarności«, skończyć jako ojciec chrzestny ziobrowego Funduszu Solidarności. Trudno upaść niżej, Jarosławie" – napisał na portalu X Donald Tusk.

twitter

Podczas konferencji prasowej we Wrześni prezes Prawa i Sprawiedliwości został poproszony o komentarz do słów premiera. – Jeżeli chodzi o tego ojca chrzestnego, to jestem zdecydowanie przeceniany. Żadnym ojcem nie jestem – zapewnił lider PiS.

"Ogromna dawka zwykłej głupoty"

Jarosław Kaczyński mówił także o swoim przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych. – Żadnych zaskoczeń. To jest wszystko na tej zasadzie, która została przyjęta przez PO. Jeżeli mamy władzę i kontrolujemy większość mediów, to możemy kłamać zupełnie dowolnie, całkowicie odwracać rzeczywistość. Odmawia się przesłuchiwania tych, którzy publicznie się przyznawali do tego, że wywrócili te wybory, natomiast przesłuchuje się tych, którzy po prostu chcieli wykonać obowiązek wynikający z konstytucji i grozi się im prokuratorem, sądem, być może wyrokiem skazującym i więzieniem – skomentował polityk. I dodał, że jest to "nowa jakość w życiu publicznym".

twitter

– Miałem do czynienia z agresją, a jednocześnie z ogromną dawką zwykłej głupoty i zastanawiającym poziomem niektórych członków komisji ze strony PO i innych partii tworzących koalicję rządzącą – stwierdził Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że Platforma Obywatelska to "formacja antypolska, antydemokratyczna i antywolnościowa".

Chcą ukarania prezesa PiS

Przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych Dariusz Joński (KO) poinformował, że komisja skieruje dwa wnioski do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego.

– Pan poseł [Kaczyński – przy. red.] naruszył artykuł mówiący o dobrym imieniu Sejmu oraz artykuł, w którym jest mowa o szanowaniu godności innych osób – oznajmił wiceszef komisji Jacek Karnowski.

Czytaj też:

Kaczyński o komisjach śledczych: Nic na nas nie mająCzytaj też:

Joński: Będą wnioski do prokuratury ws. Kaczyńskiego, Witek i Morawieckiego