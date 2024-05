Pajdokracja

#WARTO II Przez moment myślałem, że to, co słyszę na Konwencji Programowej Lewicy, to obrady parlamentu dzieci i młodzieży.

Powołanie europejskiego rzecznika praw zwierząt i nadanie psom numerów P(i)ESEL, bezpłatne podróże koleją dla młodych i dla seniorów, legalizacja marihuany, skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin przy zachowaniu tych samych zarobków, budowa 100 tys. tanich mieszkań na wynajem i nowych akademików, jawność płac… Te i podobne obietnice okraszone zostały pomysłami, które – gdyby, nie daj Boże, wcielić je w życie – mogłyby mieć katastrofalne konsekwencje.