PiS szykuje raport nt półrocza rządów Tuska. "Bylejakość, Polacy są rozczarowani"

– Ludzie obecnej władzy pokazali, że lubią komisje i raporty. My zrobimy im prawdziwy raport – ale o tym, co dla Polaków naprawdę ważne – zapowiada Morawiecki.

Poseł PiS poinformował, że na początku czerwca przedstawi opinii publicznej raport półrocza rządu Donalda Tuska. Morawiecki podkreśla, że wielu Polaków jest rozczarowanych rządami Tuska.

Raport nt. półrocza Tuska

– Pokażę, co naszemu rządowi udało się zrobić w pół roku w 2019 i 2020 roku. Nie pokazuję wszystkiego, a jedynie najważniejsze z naszych działań – mówił Morawiecki. PO tych słowach na filmie widać osiągnięcia, jakimi chwali się były premier: Rodzina 800 plus, 0 proc. PIT dla młodych, 13 i 14 emerytura, mam 4 plus, niższy PIT 9 proc. narodowa strategia onkologiczna, wyższa płaca minimalna, darmowe leki dla kobiet w ciąży.

Następnie polityk wskazał, że rząd nie tylko nie realizuje obietnic z tzw. 100 konkretów, ale też zatrzymał realizację CPK, opóźnił budowę elektrowni atomowej, czy anulował zerowy VAT na żywność.

W kolejnym wpisie podkreślił, że w całej Polsce potrzebne są rządowe pieniądze na inwestycje bliskie ludziom. – Taką politykę realizowaliśmy jako rząd PiS. Jaką stosuje rząd uśmiechniętej koalicji? Bylejakość i zapomnienie o Polsce powiatowej – przekonuje Morawiecki.

Tusk ma duży problem. Hołownia postawił się premierowi

Tymczasem okazuje się, że kolejna z wielkich obietnic Tuska nie zostanie zrealizowana. Chodzi o kredy 0 proc. Szymon Hołownia jasno dał do zrozumienia, że Polska 2050 nie poprze tego pomysłu, a bez zgody koalicjantów obietnica KO nie wejdzie w życie.

– 80 proc. nowych mieszkań powstaje tylko w 20 proc. gmin. Musimy to zmienić – nigdy więcej programów typu Bezpieczny Kredyt, który wzbogacił deweloperów w metropoliach i doprowadził do wzrostu cen w całej Polsce. To oznacza także sprzeciw dla Kredytu 0 proc. Polska 2050 nie poprze tego pomysłu – mówił marszałek Sejmu.

