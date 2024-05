Kaczyński: Tusk został wsypany przez niedoświadczonego polityka, mówiącego szczerze

W ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego politycy poszczególnych partii występują z licznymi przemówieniami. W niedzielę do głosowania na PiS zagrzewał swoich zwolenników Jarosław Kaczyński.

W trakcie wystąpienia w Otwocku prezes PiS mówił m.in. o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Przekonywał, że Berlin i Paryż próbują narzucać swoją wolę słabszym krajom. Jako przykład podał kwestię tzw. paktu migracyjnego, zakładającego m.in. formułę wpuszczania imigrantów z Afryki i Azji przez państwa członkowskie albo płacenia kar w razie odmowy. Przywołał w tym kontekście słowa francuskiego premiera Gabriela Attala.

Kaczyński: Premier Francji wsypał Tuska

– Nie tak dawno Donald Tusk został, użyję tutaj potocznego określenia, wsypany przez premiera Francji. Bardzo młodego polityka, może dlatego jeszcze nie do końca doświadczonego i stąd mówiącego szczerze. Otóż on powiedział, że oni zmusili kraje Europy wschodniej, do tego, by przyjęły pakt imigracyjny. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy musieli przyjmować dziesiątki tysięcy, co rok, dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów i że w przeciwnym wypadku będziemy musieli płacić. Ale jeżeli zostanie przez Komisję Europejską ogłoszony stan nadzwyczajny, to nie będziemy mogli już płacić, będziemy musieli ich przyjmować – powiedział polityk.

– Przy czym ta decyzja Unii Europejskiej, na którą zgodził się wbrew swoim deklaracjom Tusk, nawet jeżeli został do tego zmuszony, to nie powinien dać się zmusić, jest niczym innym jak zachętą do tego, żeby tych imigrantów było coraz więcej, bo to jest zachęta dla handlarzy ludźmi, to jest zachęta dla samych zainteresowanych. To jest zachęta dla Rosji, żeby kontynuować wojny hybrydowe. To jest, krótko mówiąc, coś, co jest w najwyższym stopniu niewłaściwe – oznajmił Kaczyński.

"Wielki plan niemiecko-francuski"

– To, że imigranci stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, to jest oczywiste i wielokrotnie sprawdzone w różnych miejscach. […] My stoimy jakby naprzeciw pewnego wielkiego planu. Wielkiego planu, który zwykle nazywa się europejskim, ale który tak naprawdę jest niemiecko-francuski. Planu podporządkowania państw europejskich, tych słabszych, tym silniejszym. Planu, którego ostateczna realizacja, przyjęcie nowych traktatów europejskich albo ominięcie tych, które są, bo taki plan też istnieje i bez ich zmiany, wprowadzenia takich rozwiązań, sprowadzi się do tego, że Polska będzie już nie państwem, tylko po prostu terenem zamieszkiwania Polaków. Terenem zamieszkiwania Polaków, zarządzanym z zewnątrz. Że będą wybierane rządy w Polsce, tyle tylko, że te rządy będą wykonywały decyzje innych. My się na to nie zgadzamy – powiedział prezes PiS.

