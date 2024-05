Duda: Będziemy musieli walczyć o nasze interesy w UE

Podczas swojego wystąpienia prezydent podkreślał rolę środków unijnych w rozwoju polskich regionów. Wskazywał, że część z ambitnych projektów infrastrukturalnych nie może być zrealizowana wyłącznie siłami polskich samorządów. Apelował także o rozsądne głosowanie podczas zbliżających się czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Polska w UE

Andrzej Duda powiedział, że Polska znajduje się w "absolutnej awangardzie tych, którzy najlepiej wykorzystali szansę, jaką dają środki unijne". Wskazał także na rolę samorządowców, którzy wykorzystali szansę, jaką daje unijne dofinansowanie i podziękował im za "każde dobrze wydane euro, za każdą inwestycję, za każdą drogę, która powstała, za każdą szkołę".

Prezydent mówił, że przyszłość będzie stawiała przez Polską nowe wyzwania, przede wszystkim związane ze zmianami klimatycznymi. Nasz kraj musi "odpowiedzieć na wezwania polityki europejskiej, ale i polityki światowej związanej z ochroną klimatu".

– Ta polityka niestety prowadzi do tego, że będziemy musieli zaprzestać używania naszych naturalnych źródeł energii. Naszym jest węgiel – powiedział.

W dalszej części przemówienia prezydent mówił o zbliżających się wyborach do europarlamentu. Andrzej Duda podkreślił, że Polska będzie musiała walczyć o swoje interesy w Unii Europejskiej, dlatego musi mieć "dobrą reprezentację".

– Trzeba rozumieć, co to znaczy interes RP, bo Unia Europejska jest konglomeratem interesów. Istota tego wyraża się choćby w tych inwestycjach (…) Trzeba mieć odwagę, trzeba mieć Polskę w sercu i rozumieć, że będąc w instytucjach europejskich jest się Polakiem i pracuje się dla Polski. Proszę Państwa o mądry wybór w wyborach do Parlamentu Europejskiego – powiedział.

