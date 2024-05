"Idioci". Politycy PiS punktują KO po wpadce z nowym spotem

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister resortu Cezary Tomczyk i szef sztabu generał Wiesław Kukuła zaprezentowali w poniedziałek założenia projektu Tarcza Wschód. Program zakłada budowę systemu umocnień na granicy z Rosją i Białorusią.

KO usuwa film

Tarcza Wschód stała się tematem spotu przedstawionego przez Koalicję Obywatelską. Na filmie słyszymy głos lektora, który mówi, że "rząd KO twardo walczy o bezpieczeństwo Polek i Polaków". Dalej narrator wylicza działania, jakie rząd ma podjąć w najbliższych miesiącach: program Szpej, który zakłada nowe uzbrojenie i umundurowanie polskich żołnierzy, przywrócenie zlikwidowanych delegatur ABW, dofinansowanie Agencji Wywiadu oraz 300 mln euro na polski program satelitarny.

Na nagraniu widzimy także mapę Polski z zaznaczoną na czerwono granicą wschodnią. I właśnie ten fragment stał się powodem krytyki i kpi ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jak wskazywali, Tarcza ma bronić Polski przed Rosją i Białorusią. Dlaczego zatem na filmie zaznaczano także granicę polsko-litewską i polsko-ukraińską? Co więcej, na grafice nie zaznaczono odcinka granicy z Obwodem Królewieckim, gdzie Rosjanie rozmieścili m.in. systemy rakietowe Iskander. Politycy opozycji uważają, że to dowód na niekompetencję i niechlujstwo polityków KO.

Politycy PiS kpią

"To screen ze spotu PO. Na czerwono zaznaczyli «tarczę wschód». Ci idioci nie zamierzają chronić granicy z Rosją. A może nie wiedzą gdzie jest ta granica.." – napisał Maciej Wąsik, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Polityk zamieścił także drugi wpis, w którym kpiąco stwierdził, że najprawdopodobniej "skasował" spot PO.

"A polskiej granicy «z ruskim» obwodem królewieckim to rząd Tuska nie będzie chronił?" – zapytał europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

"Ekipa Tuska potrafi tylko pluć nienawiścią do PiS. Kiedy mają zrobić coś konkretnego, to nawet we własnym spocie nie potrafią prawidłowo pokazać Tarczy Wschód" – napisała była premier Beata Szydło.

Po ok. dwóch godzinach od zamieszczenia filmu w mediach społecznościowych, nagranie zostało usunięte. Na koncie KO w serwisie X zamieszczono nowe wideo, tym razem z grafiką obejmującą także granicę z Rosją.

