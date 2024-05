Tusk kpi ze słów prezydenta. Mastalerek odpowiada: Znów okazał się cykorem

"Pan prezydent dodaje skrzydeł. I to ile!" – napisał we wtorek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Chodzi o poniedziałkową wypowiedź Andrzeja Dudy. Podczas spotkania z mieszkańcami Konina i powiatu konińskiego prezydent mówił o wielkich inwestycjach w Polsce, takich jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK). – Jeżeli będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę państwa, będzie miało swoje samoloty – stwierdził Duda.

Mastalerek o Tusku: Znów okazał się cykorem

Wpis Donalda Tuska na portalu X spotkał się z szybką reakcją ze strony szefa gabinetu prezydenta. Marcin Mastalerek wytknął premierowi, że ten nie zdecydował się wystartować w ostatnich wyborach prezydenckich, a także zadeklarował brak startu w przyszłorocznych wyborach. "Panu premierowi Donaldowi Tuskowi właśnie tych skrzydeł zabrakło w 2020 r. I chyba nie tylko tego. Teraz znów okazał się cykorem. #Cykor2025" – stwierdził prezydencki minister.

Głos w sprawie zabrał również poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. "Z tuskiego na polski: »Zapomnijcie tu w Polsce o jakichkolwiek aspiracjach, podróże lotnicze i samoloty to tylko dla zarządu, Herrn Areczek" – czytamy we wpisie polityka PiS.

Jasna deklaracja prezydenta. "Będę walczył!"

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nie wolno pozwolić, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane. – Trzeba o to walczyć i na poziomie europejskim, i krajowym, bo one są w tej chwili zagrożone – mówił.

– Zapewniam państwa, że do ostatniego dnia mojej prezydentury będę walczył o realizację tych inwestycji w nowoczesną energetykę nuklearną w Polsce. Będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny! – zadeklarował prezydent w Koninie. – Nie może być tak, że niemieckie czy inne interesy zatrzymają tę inwestycję, bo oni mają wielkie porty lotnicze i nie chcą konkurencji. (...) To jest nieuczciwe. To lotnisko musi w Polsce powstać i trzeba cisnąć, żeby powstało. Proszę państwa o wsparcie – dodał.

