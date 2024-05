Powstanie zespół do badania afer Donalda Tuska. Padły konkretne nazwiska

Czytaj też:

Bochenek: Tusk jedno opowiada w Polsce, a co innego robi w Europie– Mamy nadzieję, że jutro Adam Bodnar podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości poruszy sprawę pana Mariana Banasia i wycofania wniosku o uchylenie immunitetu. Że poruszy sprawę pana Gawłowskiego i aktu oskarżenia – ta sprawa właściwie od wielu lat jest w jednym miejscu. Że poruszy sprawę pana marszałka Grodzkiego, pana Nowaka, pana Giertycha oraz wielu innych osób ze środowiska Donalda Tuska – mówił Michał Wójcik, podczas konferencji prasowej Suwerennej Polski.

Polityk ocenił, że Donald Tusk "brutalnie zaatakował" całą opozycję, a w szczególności środowisko Suwerennej Polski. – Ma wiele złego na sumieniu. Dzisiaj niektóre z osób, którymi otaczał się już w przeszłości Donald Tusk, pełnią ważne funkcje publiczne – dodał.

– Panie Donaldzie Tusku, dziś już wiemy, po co była panu Prokuratura i dlaczego zaatakowaliście opozycję. Zamierzamy stworzyć zespół, który zajmie się przekrętami ekipy Tuska, przekrętami ekipy, która ma bardzo wiele na sumieniu, a dziś śmie oskarżać środowisko Suwerennej Polski i całą opozycję. W ramach zespołu przeanalizujemy wszystkie te przypadki. To Donald Tusk powinien tłumaczyć się z czynów swoich towarzyszy – ludzi, którzy są oskarżani o złodziejstwa, o przekręty – mówił.

Kowalski: Giertych jest bohaterem koalicji 13 grudnia

Janusz Kowalski dodał, że bohaterem "koalicji 13 grudnia" jest Roman Giertych. – To jest dokładnie ten pan, który 4 lata temu mdlał, kiedy CBA zapukało do jego drzwi. To jest ten pan, który uciekł z Polski, ukrył się gdzieś w willi i nie chciał stawić się na żądanie prokuratora i wytłumaczyć się ze sprawy wyprowadzenia 92 mln zł ze spółki giełdowej – mówił.

Poseł wysunął żądanie do ministra Bodnara, aby natychmiast został skierowany wniosek o uchylenie immunitetu Giertychowi.

– Minister Zbigniew Ziobro, który walczył z mafiami, był po Lechu Kaczyńskim najlepszym Ministrem Sprawiedliwości w III RP. Jest postrachem całego elektoratu Platformy Obywatelskiej, który dziś siedzi zamknięty w więzieniach, w zakładach karnych i głosuje na Platformę Obywatelską licząc, że wyjdzie na wolność. Minister Ziobro jest wrogiem numer 1 dla Tuska i Bodnara – kontynuował.

Sebastian Kaleta dodał z kolei, że kiedy Bodnar z Tuskiem siłowo przejmowali Prokuraturę to środowisko SP mówiło, że chodzi o to, żeby "skręcać" sprawy kluczowe dla ekipy Tuska i wykorzystywać Prokuraturę dla ich prywatnych porachunków.

– Z jednej strony na szali mamy potężne sprawy kryminalne, korupcyjne: Nowak, Gawłowskiego, Karpiński. Z drugiej strony – dofinansowanie dla szpitali, dla OSP, na kamizelki dla dzieci. To jest według ekipy Tuska afera, która ma prowadzić do zaszczucia opozycji – mówił.

