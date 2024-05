"Tego nie można zostawić". Kaczyński o słowach premiera Francji

Premier Francji Gabriel Attal stwierdził, że obciążenia wynikające z tzw. paktu migracyjnego spadną głównie na kraje Europy Wschodniej. – Czy zdaje sobie pan sprawę, że udało nam się skłonić ich (kraje Europy Wschodniej – red.) do podpisania porozumienia, które mówi: albo przyjmiecie imigrantów, jak Francja, Hiszpania czy Włochy, albo będziecie płacić za ochronę granic? – powiedział Attal podczas debaty z jednym z liderów francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą.

W reakcji Mariusz Błaszczak poinformował, że PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu, aby rząd złożył w tej sprawie natychmiastowe wyjaśnienia. Donald Tusk obiecał wcześniej kilkukrotnie, że jego rząd tak czy nie inaczej nie zgodzi się relokację imigrantów do Polski. PiS i Konfederacja artykułują, że nie wierzą w zapewnienia premiera.

Kaczyński: Wezmą naszą część Europy pod but

Te słowa komentuje Jarosław Kaczyński. – Ci, którzy sądzili już dawno, jeszcze od Traktatu Lizbońskiego, że te wszystkie zmiany są wprowadzane po to, żeby naszą część Europy wziąć pod but mają po prostu racje. Były przedtem takie publikacje, nawet znanych naukowców, a dziś to zostało przez człowieka bardzo znaczącego, czyli premiera Francji, także wprost powiedziane – ocenił w trakcie wizyty w Sieradzu.

Kaczyński zaznaczył, że jego ugrupowanie złożyło wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu na temat udziału Polski w pakcie migracyjnym.

– Jest wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, został złożony i tego nie można zostawić. To jest taka sytuacja, na którą każdy normalny kraj powinien zareagować. Jeśli ten rząd nie zareaguje to będzie to kolejna weryfikacja tezy, że jest to rząd zewnętrzny, realizujący obce interesy i obcą agendę, co dotyczy także CPK – kontynuował prezes PiS.

Jurgiel odchodzi z PiS. "Zgodnie z własnym sumieniem"