Tusk uderzył w Suwerenną Polskę. Doczekał się mocnej odpowiedzi ze strony Ziobry

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował we wtorek, że skierował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posła Michała Wosia. Jak powiedział, "chodzi o sprawę wydatkowania środków na zakup systemu Pegasus". Polityk Suwerennej Polski odpiera zarzuty, twierdząc, że są one absurdalne.

Doniesienia te skomentował Donald Tusk. Premier napisał w mediach społecznościowych, że działania w sprawie Wosia to "pierwszy" tego typu wniosek wobec "członka zorganizowanej grupy Ziobry". Lider KO nie musiał długo czekać na reakcję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości określił premiera jako "szefa rodziny Soprano", po czym przypomniał ostatnie sprawy związane z politykami Platformy Obywatelskiej.

"Odezwał się szef rodziny Soprano, na którą prokuratura zebrała mocne dowody: Nowak – 5 mln zł łapówki, Karpiński – 5 mln zł, Gawłowski – 730 tys. zł, a Grodzki 1,5 mln zł korupcyjnych wyłudzeń. Ale i sam boss doczeka się zarzutów kryminalnego przejęcia prokuratury i mediów publicznych – to co najmniej art. 231 par. 2 Kodeksu karnego – czyli 10 lat więzienia za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej" – napisał Ziobro w serwisie X.

Oskarżenia Mraza

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu zespołu ds. rozliczeń PiS pojawił się Tomasz Mraz, były dyrektor departamentu zajmującego się Funduszem Sprawiedliwości. Oskarżył on wprost byłe kierownictwo resortu sprawiedliwości o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz media sprzyjające obecnej władzy (m.in. "nowe" TVP Info oraz portal tvn24.pl) publikują kolejne nagrania, które miał zarejestrować Mraz, gdy jeszcze pracował w MS.

Politycy Suwerennej Polski określają rewelacje Mraza jako "absurdalne".

– To, co opowiada Mraz, to jego konfabulacje i insynuacje, a nie fakty, zaś nagrania publikowane w mediach są manipulacją podpartą gotową kłamliwą narracją. Mraz usiłuje wmówić, że konkursy były przygotowywane niezgodnie z prawem, a fakty są takie, że były przygotowywane na podstawie analizy społecznych potrzeb i rozeznania rynku – powiedział były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

