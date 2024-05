Rzecznik Kremla: Wiemy, że Polska pozwoliła Ukrainie atakować Rosję swoją bronią

Pieskow powiedział dziennikarzom w Moskwie, że Kreml zna wypowiedź polskiego wiceministra obrony Cezarego Tomczyka o tym, że " Warszawa pozwoliła Kijowowi na użycie dostarczonej przez siebie broni do ataków na rosyjskie obiekty".

– Widzieliśmy to oświadczenie, ale i tak było to dość oczywiste już wcześniej, nie było w tej kwestii żadnych tajemnic – ocenił rzecznik Putina. Podkreślił, że Rosja wielokrotnie mówiła o swojej reakcji w przypadku użycia przez Ukrainę broni zachodniej do ataku na rosyjskie terytorium.



Polska pomoc dla Ukrainy. Co powiedział Tomczyk?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk (KO) powiedział w środę na antenie Radia Zet, że polskie władze nie ograniczają użycia broni dostarczanej Ukrainie. – Zdecydowaliśmy, żeby pomóc Ukrainie w konflikcie, Ukraina została bestialsko napadnięta, więc ma prawo bronić się tak, jak uważa za stosowne – oświadczył.

Jego zdaniem także kraje zachodnie powinny przestać ograniczać Kijów w tej kwestii. – Polska nie stosuje ograniczeń, jeśli chodzi o kwestie wykorzystania polskiej broni przez Ukraińców – zaznaczył wiceminister.

Spór w NATO o wykorzystanie zachodniej broni do atakowania celów w Rosji

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał we wtorek państwa członkowskie UE do znalezienia równowagi między prawem Ukrainy do obrony a obawami przed eskalacją konfliktu. Ocenił, że Kijów musi być w stanie wykorzystywać zachodnią broń do uderzania w cele na terytorium Rosji.

Wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził opinię, że wykorzystanie przez Ukrainę zachodniej broni przeciwko celom w Rosji nie uczyni NATO stroną konfliktu.

Wiadomo, że na atakowanie Rosji zachodnią bronią nie chcą się zgodzić Stany Zjednoczone i Niemcy. Według doniesień "Bilda" Waszyngton i Berlin zagroziły zaprzestaniem dostaw rakiet na Ukrainę, jeśli ta użyje ich do uderzeń na terenie Rosji.

