Thun przedstawiła specyficzne uzasadnienie potrzeby pilnowania praworządności w Europie

W środę odbyło się kolejne spotkanie otwarte z Szymonem Hołownią i europoseł Różą Thun. Tym razem w Opolu. Po wystąpieniach lider Polski 2050 – partii współtworzącej z PSL Trzecią Drogę i kandydatka tej formacji do Parlamentu Europejskiego odpowiadali na pytania publiczności.

W jednym z pytań zostali poproszeni o wskazanie jednego, dwóch najważniejszych wyzwań stojących teraz przed Europą.

Thun: Pilnować praworządności

– Ja mogę powiedzieć w jednym zdaniu, co ja sobie zakładam dla siebie. Uważam, że na czymś się trzeba skupić, więc ja skupiam się na bardzo szerokich tematach. Najważniejsza dla wszystkich w ogóle, którzy zajmują się życiem publicznym, jest praworządność, jej pilnowanie. A ja jestem w PE i może mnie nawet państwo wybiorą na następną kadencję. Pilnować prawa wszędzie, w naszej wspólnej przestrzeni w Polsce i w całej UE – powiedziała Thun.

Bo najważniejsza jest "walka z ociepleniem klimatycznym"

W ocenie polityk bez praworządności w znaczeniu o którym wspomniała, przyszłość Europy rysuje się w czarnych barwach. – Bez tej praworządności nie osiągniemy tego, co jest zasadnicze, żebyśmy przeżyli, czyli walka z ociepleniem klimatycznym. Z tym, żebyśmy mieli powietrze czyste, wodę czystą, Odrę zdrową i susza, żeby nas nie dręczyła i te upały wściekłe. Bo to będzie miało wpływ na wszystko pozostałe – kontynuowała.

A na to "potrzebne są ogromne pieniądze"

– Różni ludzie boją się migracji. Zmiany klimatyczne wzmocnią migracje. To jest wyzwanie, o którym rzeczywiście powinniśmy rozmawiać bardzo poważnie. Żebyśmy wspólnie mogli walczyć z za szybko idącym zmianom klimatycznym, musimy przestrzegać prawa, bo na to są potrzebne ogromne pieniądze, ktoś musi pilnować, czy są uczciwie wydawane. Ja powiedziałabym więc: praworządność i środowisko czy walka ze zmianami klimatycznymi to są wyzwania, które stoją przed nami wszystkimi i musimy się na nich skupić – podsumowała Thun.

Odpowiadając na to samo pytanie Szymon Hołownia wskazał bezpieczeństwo i zieloną transformację.

