Siemoniak: Nie ustają rosyjskie próby destabilizacji sytuacji w Polsce

Polska Agencja Prasowa stała się celem rosyjskiego cyberataku. Na jej stronie pojawiła się informacja o rzekomej decyzji premiera Donalda Tuska o mobilizacji. Szef rządu miał ogłosić, że od 1 lipca w Polsce zostanie przeprowadzona częściowa mobilizacja. Depesza miała wywołać w kraju panikę. Wiadomość została jednak szybko usunięta.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński wydał oświadczenie w tej sprawie. Z kolei Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazał, że podjęto już czynności zmierzające do wyjaśnienia incydentu.

Siemoniak: Trwa agresja wobec Polski

Głos w sprawie zabrał także minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak zapewnił, że jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim. Odpowiednie polecenia otrzymały także służby m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– To pokazuje […], że nie ustają rozmaite rosyjskie próby destabilizacji sytuacji w Polsce. Walczymy z próbami aktów sabotażu na zlecenie służb rosyjskich, jest cała seria aresztowań, działań ABW i policji pod nadzorem prokuratury. Mamy zaostrzającą się sytuację na granicy, mieliście państwo okazję odnotować ranienie polskiego żołnierza […]. Ta agresja wobec Polski trwa […], ma też to związek ze zbliżającymi się wyborami do PE – powiedział na konferencji prasowej w Gliwicach.

Będą kolejne prowokacje?

Kilka dni temu wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzegał Polaków przed rosyjskimi atakami hybrydowymi. Przyznaje, że Rosja jest w stanie odciąć nam prąd.

Poinformował wówczas, że w najbliższych 2 tygodniach będzie największa aktywność dot. różnego rodzaju ataków cybernetycznych na Polskę i Europę, która będzie kierowana z Rosji. – Największa od 5 lat. Rosja chce zdestabilizować sytuację przed eurowyborami. Na pierwszej linii jest Polska – przekonuje wicepremier z Lewicy.

