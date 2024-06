Poseł PO wyszła z debaty. Zbulwersowały ją słowa o Unii Europejskiej

Całe zajście miało miejsce podczas "Debaty europarlamentarnej" w Radio Lublin. Powodem przedwczesnego opuszczenia studia przez poseł Platformy Obywatelskiej była wypowiedź kandydata komitetu wyborczego PolExit Leszka Samborskiego.

Prawicowy polityk wyrażał negatywne opinie na temat Unii Europejskiej. W pewnym momencie mówił o potrzebie zmiany nastawienia wobec Brukseli. – Nie może być tak, że jeżeli chcemy coś zmienić, jeżeli chcemy coś naprawić, żebyśmy się ciągle zachowywali tak samo, jak do tej pory, bo jeżeli będziemy się zachowywać tak jak do tej pory, to nic nie zmienimy – powiedział Samborski.

Scysja o Unię Europejską

– Przedstawiciele partii, które wprowadziły nas do tego szamba pt. Unia Europejska, mówią: dajcie nam władzę, a my to wszystko naprawimy. Czyli to, co zepsuli, to teraz naprawią, będą usilnie to wszystko naprawiać. Przecież to jest absurd. To jest po prostu niemożliwe – ocenił. – Jeżeli Unia Europejska będzie szła tą drogą, którą idzie do tej pory, to po prostu spadnie w przepaść. Ja powiem, że nie będę specjalnie z tego tytułu ubolewał – kontynuował.

Chwilę później Samborski wyraził opinię, że Unia Europejska w obecnym kształcie jest tworem socjalistycznym, a nawet już komunistycznym.

– I Pan kandyduje do tego szamba. Szok, co Pan powiedział – przerwała Wcisło.

– Szanowna Pani, proszę się powstrzymać – poprosił Samborski, chcąc dokończyć wypowiedź w przewidzianym regulaminem debaty przedziale czasowym, jednak Wcisło nie przestała przerywać.

Po kilku upomnieniach prowadzący dyskusję zwrócił się do realizatorów o wyłączenie parlamentarzystce mikrofonu. Wcisło nie dawała za wygraną i żądała reakcji dziennikarzy na słowo „szambo”.

Samborski przypomniał, że socjalizm jeszcze nigdy i nigdzie się nie sprawdził, podając przykłady Polski i Związku Sowieckiego i Chin, gdzie wprawdzie partia jest komunistyczna z nazwy, ale system zmieniono. – Socjalizm na początku zawsze zaczyna się od grabienia, a kończy się tragedią i nieszczęściem ludzi – zakończył.

Wcisło wyszła ze studia

– Dziękujemy bardzo, przepraszamy Państwa – słuchaczy i obecnych gości w studiu – za zachowanie Pani Wcisło. Jest niedopuszczalne i będziemy wyłączali mikrofon, będziemy tutaj konsekwentni – poinformował prowadzący, co dodatkowo rozsierdziło Wcisło.

– Przepraszam bardzo, to jeśli akceptujecie słowo „szambo”, to ja nie chcę uczestniczyć – oświadczyła Wcisło.

– Nie jesteśmy, proszę Pani, stroną w tej debacie. Państwo uczestniczą – wyjaśnił prowadzący.

– Bardzo przepraszam, ale ja nie będę tolerować nazywania Unii Europejskiej szambem, powinniście państwo (…) zareagować – powiedziała polityk PO, zdejmując mikrofon.

– A my będziemy przestrzegać reguł, które wszyscy państwo zaakceptowaliście, Pani również. Będzie Pani miała okazję się jeszcze wypowiedzieć – wytłumaczył prowadzący.

– Ale Pan powinien zareagować – przekonywała polityk i w 56 minucie debaty, gdy rozpoczynała się kolejna runda pytań, Wcisło wyszła ze studia.

