Patryk Jaki oddał mikrofon wyborcy KO. "Kto komu co ukradł?"

Podczas spotkania z Patrykiem Jakim jeden z obecnych mężczyzn zakłócał przemówienie Patryka Jakiego. Zwolennik KO powiedział, że chce porozmawiać o taśmach Mraza.

– Proszę – odparł Jaki i oddał mężczyźnie mikrofon.

– O złodziejstwach. O wszystkich przekrętach, co są teraz ujawniane – dodał mężczyzna. Jaki wówczas zapytał, co ma on na myśli. – To polegało na wyłudzaniu pieniędzy z budżetu państwa. Niech pani mnie nie łapie za słowa, bo pan wie, o czym ja mówię – mówił.

Patryk Jaki podkreślił, że zarzuty do tej pory postawiono jedynie Michałowi Wosiowi ws. zakupu systemu Pegasus. Mężczyzna stwierdził, że program był wykorzystywany do inwigilowania opozycji, na co Jaki odparł, że korzystanie z Pegasusa zatwierdzali sędziowie – w tym sędzia Tuleya. Jak dodał, nie tłumaczy to jeszcze sprawy rzekomego złodziejstwa.

Ostatecznie zwolennik KO nie potrafił wyjaśnić sprawy "kradzieży" publicznych środków.

Taśmy Mraza

Na posiedzeniu zespołu ds. rozliczeń PiS pojawił się Tomasz Mraz, były dyrektor departamentu zajmującego się Funduszem Sprawiedliwości. Oskarżył on wprost byłe kierownictwo resortu sprawiedliwości o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz media sprzyjające obecnej władzy (m.in. "nowe" TVP Info oraz portal tvn24.pl) publikują kolejne nagrania, które miał zarejestrować Mraz, gdy jeszcze pracował w MS.

Czy sprawą Funduszu powinna zająć się kolejna sejmowa komisja śledcza? – Nie. Od tego jest prokuratura i sąd – powiedział w Radiu Zet Joachim Brudziński.

– Bulwersuje mnie to, że jeśli tego typu nagrania, które powinny być w rękach prokuratury i być materiałem objętym tajemnicą śledztwa, są wykorzystywanego do tego, by kilka dni przed wyborami próbować polaryzować. Celem "taśm Mraza" ma być wygrana PO. Cała ta akcja i sprzedaż dymu ma na celu służyć PO – przekonuje Brudziński.

