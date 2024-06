"Zachowuje się jak Kaczyński". Bosak mocno o jednym z ministrów

Wczoraj minister sprawiedliwości Adam Bodnar wezwał zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to związek z ujawnioną przez media sprawą zatrzymania polskich żołnierzy za użycie broni na granicy polsko-białoruskiej, które miało miejsce na przełomie marca i kwietnia tego roku.

Ujawnienie incydentu wywołało polityczną burzę w kraju. Zaczęły pojawiać się pytania o to, kto zdecydował o zatrzymaniu żołnierzy. "O sprawie nie wiedział Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Tomasz Janeczek" – podał portal wPolityce.pl. Prokurator wydał oświadczenie w tej sprawie, które pojawiło się nad ranem na profilu Stowarzyszenia Ad Vocem. Po jakimś czasie zniknęło ono z sieci, jednak po paru godzinach wróciło.

Bosak uderza w Bodnara

Skandal komentował w piątek rano wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. W kontekście ujawnionej przez media sytuacji chaosu w prokuraturze, wezwanie Janeczka przez Bodnara ocenił jako "teatralny gest".

– Jeżeli prawdą jest, że nie były mu [prokuratorowi Janeczkowi – przyp. red.] przekazywane dokumenty, że ten nadzór polegał po prostu na tym, że on dostał kartkę papieru: "panie prokuratorze, proszę objąć nadzorem śledztwo”, on podpisał "obejmuję nadzorem”, po czym nie dostał żadnych dokumentów przez 1,5 miesiąca. Jeżeli to jest prawda, to jest skandal. To znaczy, że mamy paraliż wewnętrzny, ogromny chaos w prokuraturze, a minister i prokurator Bodnar w tej chwili próbuje zwalać z siebie odpowiedzialność – powiedział na antenie TVP Info.

Opisując sytuację w prokuraturze Bosak powiedział, że panuje tam "ogromny chaos" oraz że dokonywane są "bezprawne nominacje bez podstawy ustawowej". Minister sprawiedliwości "sztukuje braki ustaw komunikatami". W ocenie Bosaka Bodnar nie nadaje się do sprawowanej funkcji.

Dalej polityk Konfederacji stwierdził, że Adam Bodnar zachowuje się jak Jarosław Kaczyński, gdy w kraju rządziła Zjednoczona Prawica.

– Dokładnie jak Jarosław Kaczyński się zachowuje. Swoją wolę przedkłada ponad prawo. Nie mając wynegocjowanej i uchwalonej przez Sejm, podpisanej przez prezydenta ustawy o zmianie w prokuraturze, on nie może robić całego szeregu rzeczy, które robi – ocenił.

