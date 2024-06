Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, nie wiemy, jak wam to opisać, jak wy będziecie z tym żyć i co będziecie o tym myśleć, ale musimy wam to powiedzieć.

Otósh dowiedzieliśmy się z internetów, iż wyraz „Niemcy” na określenie naszych zachodnich sąsiadów, przyjaciół i dobrodziejów, a nierzadko i ofiar ma etymologię pejoratywną. Z góry przepraszamy wszystkich urażonych za użycie w jednym zdaniu słów „etymologia” oraz „pejoratywny”. Mówiąc prosto, tak żeby zrozumiał nas przeciętny uczeń współczesnego liceum: nasi przodkowie nazwali ludzi zza zachodniej granicy „Niemcami”, iżby toczyć z nich bekę, naśmiewać się i napiętnować.