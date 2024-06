Wymazywanie na Kanale Zero

Jeżeli jakiegoś poglądu w sferze publicznej nie ma, to odbiorcy nabierają przekonania, że on po prostu nie istnieje, a ich pole widzenia się zawęża. To również jest przesuwanie okna Overtona. Znamienne, że jednymi z największych zwolenników kasowania poglądów stali się ci, którzy deklarują się jako liberałowie i wielbiciele „demokracji liberalnej”.