Ambasadorowa

Z jednej strony obserwuję, jak trudno kobiety zachęcić do pokazywania siebie, do traktowania siebie na równi z mężczyznami. A z drugiej wiem, że to tylko kwestia samoświadomości i wiary w siebie. Kobiety w USA są jak z innej rzeczywistości. Mam na to mnóstwo przykładów” – w ten sposób Leonowicz opowiadała o różnicach między Polkami a Amerykankami w wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej”. Rozmowa ukazała się przy okazji rekrutacji do kolejnej edycji Leadership Academy for Poland, której absolwentką jest Leonowicz. Z ambasadorem USA w Polsce znają się od wielu lat, choć on do 2022 r. pozostawał w drugim małżeństwie.

Dziś Olga Leonowicz występuje w mediach jako „partnerka ambasadora” i chętnie bierze udział w jego dyplomatycznej aktywności, a także podejmuje samodzielnie liczne inicjatywy. „Olga Leonowicz jest dyrektorem generalnym warszawskiej firmy konsultingowej specjalizującej się w kontaktach międzynarodowych. Wraz z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim przyczynia się do rozwoju programów Ambasady USA na rzecz równości płci, wzmacniania pozycji kobiet i zdrowia psychicznego, koncentrujących się na młodym pokoleniu” – czytamy na profilu Leonowicz w serwisie LinkedIn.

„Ekspertka do spraw kobiet”