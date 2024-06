Biedroń: Oczywiście wynik mógłby być lepszy

Według exit poll Lewica uzyskała w wyborach do PE 6,6 proc. poparcia. To oznacza, że formacja otrzyma zaledwie 3 mandaty.

– Chcielibyśmy przede wszystkim pogratulować Polkom i Polakom wyborów, które zdeterminują przyszłość Polski i Europy. Chcielibyśmy pogratulować zwycięzcom, KO, wyniku, który zsumowany razem z Trzecią Drogą i Lewicą potwierdza zwycięstwo demokratycznych sił w Polsce i to jest dobra wiadomość, która po raz kolejny popłynie z Polski do Europy i świata. Siły demokratyczne mają się dobrze w przeciwieństwie do wielu innych krajów – mówił podczas wieczoru wyborczego Robert Biedroń, jeden z liderów Lewicy.

Biedroń przyznaje, że wynik jest słaby

Biedroń stwierdził, że "w Europie są kraje, które z tych wyborów cieszyć się nie mogą". – W których siły antyeuropejskie, antydemokratyczne zyskały na poparciu. To wielkie wzywanie. Jako Lewica cieszymy się i chciałbym podziękować tych wszystkim, którzy dali nam mandat, żebyśmy znów reprezentowali lewicowych wyborów w PE. Lewica będzie w PE, według sondaży, drugą siłą polityczną, która wyznaczać będzie razem z przyjaciółmi z innych sił politycznych kierunki rozwoju UE na najbliższe lata. Dla nas to ważny moment, ponieważ potwierdza to nasz mandat jeśli chodzi o wzięcie odpowiedzialności nie tylko za Polskę, ale także za przyszłość całej wspólnoty – powiedział.

Następnie europoseł przyznał, że wynik Lewicy mógłby być lepszy. – Oczywiście moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że można było zrobić więcej. Oczywiście że tak. Ale dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym powinniśmy powiedzieć sobie jasno: daliśmy odpór antyeuropejskim, antydemokratycznym populistom. Taki sygnał z Polski, o solidarności między naszymi partnerami, powinien pójść do Europy. Jako Lewica jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za Europę. Lewica z Polski taki sygnał dziś wysyła – podsumował.

