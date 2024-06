Late poll: Topnieje przewaga KO. Partia Tuska traci jeden mandat

Według badania exit poll, przeprowadzonego na zlecenie Polsatu, TVN i TVP, niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska uzyskując 38,2 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 33,9 proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, na którą swój głos oddało 11,9 proc. Polaków. Dalej znalazły się: Trzecia Droga – 8,2 proc. i Lewica 6,6 proc.

Badanie late poll

W nocy pojawiły się wyniki sondażu late poll obejmujące 50 proc. przeprowadzonych ankiet. Według nich, przewaga KO nad PiS stopniała do niecałych 2 pkt. proc.

W badaniu late poll Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP KO otrzymała 37,4 proc. głosów. PiS zdobyło 35,7 proc. Trzecia Konfederacja uzyskała wynik 11,8 proc. Trzecia Droga zdobyła 7,3 proc., a Lewica – 6,6 proc.

Takie wyniki oznaczają, że partia Donalda Tuska straciła jeden mandat i ma ich w tej chwili 20, tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja wprowadziłaby do PE 6 posłów, Trzecia Droga 4, a Lewica 3.

Według Ipsos frekwencja w wyborach do PE wyniosła 40,2 proc.

Wybory do PE a Sejm

Analityk wyborczy Marcin Palade przełożył wyniki wyborów do PE (exit poll) na mandaty w Sejmie RP. Co ciekawe, gdyby 9 czerwca odbyły się wybory parlamentarne, a nie europejskie, KO zdobyłaby 187 mandatów, a PiS 184 mandaty. Konfederacja miałaby 48 przedstawicieli. Trzecia Droga wprowadziłaby 27 posłów, a Lewica 14. W takim układzie koalicja PiS z Konfederacją dawałaby tym partiom większość konieczną do sprawowania władzy. "PIS+Konfederacja 233; KO+TD+Lewica 227" – wylicza Palade.

"Duża liczba mandatów dla PiS i Konfederacji wynika ze specyfiki ordynacji wyborczej opartej o system d'Hondta. Ugrupowania zdobywają wysokie poparcie w okręgach z dużą liczbą mandatów do zdobycia" – wskazuje portal Onet.

