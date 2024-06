Skąd odpływ wyborców? Hołownia podał powód

Z Państwowej Komisji Wyborczej napływają kolejne dane dotyczące wyborów do unijnego parlamentu. Pojawiają się pierwsze oceny i próby analizy. Część komentujących, w tym były premier Mateusz Morawiecki, wysunęło hipotezę, że Koalicja Obywatelska "zjada swoje przystawki".

Sam Szymon Hołownia przekonuje, że jego ugrupowanie straciło przez polaryzację i agresywną kampanię.

twitter

"Dziękuję za każdy głos na Polskę 2050 i Trzecią Drogę. To nie jest wynik, z którego jestem zadowolony. W agresywnej, spolaryzowanej kampanii, w której liczyło się tylko to, która partia wygra, nie było miejsca na rozmowę o ludziach, o rozwiązaniach dla rozwoju Polski. Dlatego połowa wyborców z października została w domu. Wracamy do pracy" – napisał marszałek Sejmu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Trzecia Droga i Lewica daleko za Konfederacją

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza podała pełną listę nazwisk kandydatów, którzy w głosowaniu zdobyli mandat do Parlamentu Europejskiego. KO wywalczyła 21 miejsc, PiS 20, Konfederacja 6, a Trzecia Droga i Lewica po 3.

Wcześniej PKW ogłosiła ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz właśnie Lewica (6,3 proc.).

KO wygrała w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. PiS zwyciężyło w województwie lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. W większości województw trzecie miejsce zajęła Konfederacja, na czwartej pozycji uplasowała się Trzecia Droga, a na piątej Lewica. Wynik poniżej 1 proc. osiągnęli Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polexit.

Czytaj też:

Oto najwięksi przegrani. Byli pewni mandatów, muszą obejść się smakiemCzytaj też:

"KO nie zjadła przystawek". Interesująca teoria na temat wyników