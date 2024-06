Niepokojące słowa szef Sztabu Generalnego. "Mogą użyć przeciw nam broni"

– Na granicy z Białorusią pełnimy służbę na mocy ustawy o Straży Granicznej, mamy uprawnienia takie jak funkcjonariusze Straży Granicznej również w zakresie użycia broni. W zakresie wykorzystania broni, w tym roku 1 300 przypadków, 770 tylko w maju – poinformował gen. Kukuła podczas konferencji prasowej z kierownictwem MON. Minister obrony zaprezentował propozycje zmian w prawie, które są odpowiedzią na bulwersującą sprawę zatrzymania polskich żołnierzy na granicy z Białorusią.

– Nasza jako dowódców polityka tutaj w zakresie tego prawa skupia się na trzech aspektach: przygotowaniu żołnierzy do użycia broni, nauczeniu ich zasad tego użycia, ale też zapobiegania radykalizacji w jego użyciu. Dlatego mamy obowiązek jako dowódcy analizować wszystkie sytuacje związane z użyciem broni, wyciągać z tego wnioski i w przypadku jeśli mamy uzasadnione podejrzenia kierować je do dalszego rozpatrzenia i analizy, która wykracza nasze możliwości jako dowódców – wskazał wojskowy.

Szef Sztabu Generalnego zaznaczył, że nie ma wielu takich przypadków. – Od listopada ubiegłego roku mieliśmy cztery takie przypadki, tylko w jednym przypadku mamy postawione zarzuty ze strony prokuratora, w dwóch (innych) przypadkach, które miały miejsce w tym roku mamy postępowanie umorzono – powiedział Kukuła.

Wzmocnienie granicy

Jednocześnie wojskowy zapowiedział ściślejszą ochronę granicy z Białorusią. – Skierowanie do wsparcia Straży Granicznej żołnierzy jest pewnym sygnałem, który wysyłamy. Żołnierzy z bronią palną. Dziś natura konfliktu hybrydowego uwidacznia nam się z całą mocą na granicy. Jest to ciągły wyścig między taktyką a technikami stosowanymi. Musi być wdrożona pełna skala wyposażenia, które posiadamy. Broń musi być przy nas obecna, może dojść do sytuacji, gdy broń palna będzie wykorzystywana przeciwko nam — mówił też gen. Kukuła.

– Następuje dalsza próba destabilizacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, jak również próba doprowadzenia do eskalacji zdarzeń. Stąd ta daleko idąca nasza powściągliwość, by nie dać stronie przeciwnej podstawy do eskalacji działań – zaznaczył wojskowy.

– Presja migracyjna zostanie utrzymana. To jest cel Białorusi, to jest cel Federacji Rosyjskiej. Mamy dane wywiadowcze, które potwierdzają, że ta presja zostanie utrzymana. Zakładamy długotrwałe utrzymanie Sił Zbrojnych jako wsparcie Straży Granicznej. Nie ustąpimy – zapewnił gen. Wiesław Kukuła.

Czytaj też:

Rząd w Białymstoku. Tusk: W sprawie granicy nie będziemy się cofaćCzytaj też:

Tragedia w Braniewie. Ciało żołnierza znalezione przy jednostce wojskowej