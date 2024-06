Sterczewski: Nie może być tak, że żołnierze są wysyłani do wywózek

Trwa kolejna odsłona sztucznie wywołanego przez białoruskie służby kryzysu migracyjnego na granicy. Każdego dni młodzi mężczyźni podejmują agresywne próby nielegalnego przedostania się do Polski, czyli na teren UE. Polski rząd zapowiada dalsze wzmacnianie granicy i zmiany w przepisach, które ułatwią żołnierzom posługiwanie się bronią.

Co na temat sytuacji na granicy sądzi poseł KO Franciszek Sterczewski? Przypomnijmy, że zasłynął on wbieganiem między Straż Graniczną w 2021 r., gdy próbował dotrzeć do nielegalnych migrantów. – Co ma pan dzisiaj do powiedzenia rodzinie żołnierza zamordowanego przez nielegalnych migrantów? – pytał polityka dziennikarz Telewizji Republika.

– Tylko zakończenie nielegalnej procedury pushback'u może zwiększyć bezpieczeństwo na granicy – odparł Sterczewski.

– Powtórzę, bo chyba pan nie zrozumiał. Co ma pan do powiedzenia rodzinie zamordowanego żołnierza Wojska Polskiego? – dopytywał reporter. – Absolutnie całym sercem jestem z nimi, jest mi żal z tej sytuacji, ale rolą państwa jest zrobienie wszystko, żeby nie dochodziło do kolejnych takich sytuacji. To, o czym powinniśmy rozmawiać, to deeskalacja tej sytuacji, działania zgodne z prawem, które mogą zwiększyć kontrolę na granicy. Nie może być tak, że ktokolwiek w sposób nielegalny przekracza granicę. Nie może być tak, że żołnierze są wysyłani do wywózek, sytuacji, które są groźne i niebezpieczne – odparł poseł KO.

Sterczewski: Migranci są zmuszeni do szturmowania granicy

– Jakich wywózek? Teraz mówicie, że potrzebne jest zwiększenie bezpieczeństwa. Jako KO głosowaliście przeciw budowie muru, który mamy i który dzisiaj chroni przed zalewem nielegalnych migrantów – zauważył dziennikarz.

– Mimo tego muru, mimo wydanych miliardów w ciągu dwóch lat, 30 tys. osób przekroczyło granicę nielegalnie i doszło do Niemiec. Ja się z tym nie zgadzam. Każdy, kto przekroczy granicę – powinien być zatrzymany, sprawdzony, rozpatrzony wniosek o azyl. Jeżeli przysługuje to ok, jeżeli nie to deportacja. Tak działa państwo prawa – odpowiedział Sterczewski.

Na uwagę, że o azyl migranci mogą starać się w wyznaczonych miejscach i nie powinni szturmować granicy, odparł: – Są zmuszani do tych sytuacji, nie mają wyboru. Zmuszani przez stronę białoruską. Nie może być tak, że Polska bierz udział w tych wywózkach. To się musi skończyć, musi wrócić kontrola, bezpieczeństwo, żeby uniknąć kolejnej tragedii. Nie zgadzamy się na śmierć żołnierza i migrantów.

Parlamentarzysta bronił się także, że w 2021 r. "nie biegał po granicy", tylko "chciał udzielić pomocy".

