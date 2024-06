Duda: Akt stanowiący NATO-Rosja jest martwy

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki w Rydze. W stolicy Łotwy zebrali się liderzy krajów położonych na wschodniej granicy NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. W wydarzeniu uczestniczy również szef NATO Jens Stoltenberg.

– Akt stanowiący NATO-Rosja – my stoimy na stanowisku, że ten akt faktycznie już od dawna nie obowiązuje. Uważamy że Rosja ten akt stanowiący wielokrotnie złamała, obróciła go w niwecz i nie ma co do tego wracać. My prostu trzeba ten akt uznać za martwy, de facto za zerwany i przejść do porządku dziennego nad tym, że takiego uzgodnienia pomiędzy NATO a Rosją nie ma – stwierdził prezydent Andrzej Duda w trakcie spotkania prezydentów Polski, Łotwy i Rumunii oraz szefa NATO z przedstawicielami mediów.

Oświadczenie Bukaresztańskiej Dziewiątki

Głównymi wątkami poruszonymi podczas dzisiejszych obrad przywódców w Rydze są przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie, w tym kwestia rosyjskiej agresji i perspektywy długoterminowego wsparcia dla Ukrainy.

Przewodniczących Szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w Rydze wydali oświadczenie, w którym podkreślono zadowolenie z postępów poczynionych przez członków Sojuszu w zakresie inwestycji w obronność, wraz z naszym zobowiązaniem do corocznego inwestowania w tę dziedzinę co najmniej 2 proc. PKB i więcej.

"Podkreślamy, że aby sprostać wymaganiom pojawiającym się we wszystkich domenach i wynikającym z coraz bardziej podważanego porządku bezpieczeństwa, konieczne są zwiększone wydatki i inwestycje w obronność" – wskazano.

Pełna odpowiedzialność Rosji

W oświadczeniu podkreślono, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za "nielegalną, nieuzasadnioną i niesprowokowaną" wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. "Rosyjskie zbrodnie wojenne oraz łamanie i naruszanie prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego nie mogą pozostać bezkarne" – zaznaczono.

"Wyrażamy uznanie dla wysiłków zmierzających do zorganizowania w Szwajcarii Szczytu w Sprawie Pokoju na Ukrainie. Zachęcamy społeczność międzynarodową do wniesienia wkładu na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności z zasadami suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności i z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki w tym zakresie" – zapewniono.

W oświadczeniu przekazano również chęć dążenia do "bardziej strategicznych, spójnych i efektywnych partnerstw" z Unią Europejską, a także z partnerami w sąsiedztwie, w regionie Indo–Pacyfiku i na Południu.

Czytaj też:

"Pojawia się dużo plotek". Andrzej Duda zaapelował ws. zatrzymanych żołnierzyCzytaj też:

Prezydent wygłosił orędzie. "Europa jest w kluczowym momencie"