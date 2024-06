Rzońca: Będziemy skuteczniej blokować szkodliwe projekty

DoRzeczy.pl: Politycy Koalicji Obywatelskiej wskazują, że niemal z automatu powinien zostać odebrany immunitet nowemu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Jak pan ocenia tego typu groźby?

Bogdan Rzońca: Serwilizm wobec UE niektórych europosłów, który przekłada się na zachowanie wobec swojego kolegi z Polski jest zatrważający. Wychodzi gen targowicy. Oni się cieszą, że mogą coś złego zrobić dla swojego rodaka. Po prostu jestem tym przerażony i oburzony, jednak wcale się nie dziwię. Oni tacy są. Działali tak przez pięć ostatnich lat. Żyją w wydumanej europejskiej ojczyźnie, służą jej, poniżając Polskę i Polaków. Czy służby coś przedstawiły? Czy pan Obajtek ma postawione zarzuty? Na jakiej podstawie ktoś chce uchylać immunitet?

Czy udało się osiągnąć cele stawiane przez konserwatystów przed wyborami?

Mamy wyraźną zmianę układu sił na korzyść środowisk konserwatywnych w Unii, lecz nie taką, jakiej oczekiwaliśmy. Jestem jednak pewien, że prędzej, czy później uda się ten euro-kołchoz powstrzymać i wymienić. Unia Europejska to dobry projekt, jednak obecnie jest budowany przez nieodpowiedzialnych ludzi. UE przestała być konkurencyjna wobec Chin, czy USA. Jeśli w 2002 roku PKB światowe za sprawą UE wynosiło 17 proc., to dziś wynosi 13 proc. PBK Chin w tym czasie urosło z 8 proc. do 18 proc. Natomiast USA wszystko idzie zgodnie z planem. UE grzęźnie gospodarczo, energetycznie i rolniczo. Ci ludzie chcą dalej rządzić w UE, to jest absolutnie szokujące.

Czy w tej kadencji będzie im trudniej rządzić?

Absolutnie tak. Mając większą liczbę europosłów, będziemy mieć więcej głosów. Będziemy bardziej słyszalni i będziemy mogli skuteczniej próbować blokować szkodliwe projekty. Myślę, że będzie można się pokusić o dobre sojusze w stosunku do dobrych programów: przeciwko zadłużaniu UE czy szkodliwym projektom. Będzie grupa eurorealizstów którzy będą głosować podobnie.tak, żeby UE się rozwijała a nie zwijała.

Czytaj też:

Kałużny: Trwa zemsta III RP na Zbigniewie ZiobroCzytaj też:

Konfederacja ostrzega: Jesteśmy dopiero przed prawdziwą presją migracyjną