"Determinacji nigdy mi nie zabraknie". Trzaskowski o starcie w wyborach prezydenckich

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister edukacji Barbara Nowacka i minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej Campusu Polska Przyszłości.

Czwarta edycja tej imprezy tradycyjnie odbędzie się w Olsztynie, na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Termin wyznaczono na 23-29 sierpnia. Organizatorzy planują zaproszenie na wydarzenie 1300 uczestników w wieku 18-35 lat.

Trzaskowskiego zapytano o prezydenturę

Rafał Trzaskowski został zapytany przez dziennikarzy o potencjalny start w wyborach prezydenckich w 2025 r. Prezydent Warszawy określił potencjalną kandydaturę na przywódcę Polski mianem "największego zaszczytu" i "ukoronowania ambicji".

– Decyzja przed nami. Wielokrotnie startowałem w ważnych wyborach i nigdy nie zabrakło mi determinacji. To jest najważniejsze, bo ona będzie bardzo potrzebna. Oczywiście Campus Polska Przyszłości jest wydarzeniem całkowicie niezależnym od partii politycznych i polityki, ale rozpoczyna zawsze sezon polityczny. Padają często ważne deklaracje polityków. Dużo się będzie na Campusie działo – powiedział Rafał Trzaskowski. – Nie jest to oczywiście moment do tego, żeby rozpoczynać jakąkolwiek kampanię, natomiast wszyscy wiemy, że na jesieni Koalicja Obywatelska będzie już podejmować ostateczne decyzje w sprawie wyborów prezydenckich. A ja zawsze mówiłem o tym, że mi determinacji nigdy nie zabraknie – stwierdził wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Najnowszy sondaż prezydencki

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów uzyskałby w nich obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – wynika z najnowszego sondażu pracowni United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Polityk Platformy Obywatelskiej uzyskałby 29,2 proc.

Według badania, w drugiej turze Trzaskowski zmierzyłby się z Mateuszem Morawieckim, na którego chęć oddania głosu zadeklarowało 24,8 proc. respondentów. Na podium znalazłby się także wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia – 13,6 proc. poparcia. Czwarte miejsce należy do Doroty Gawryluk (8,2 proc.), dziennikarki telewizji Polsat, która wciąż jeszcze nie potwierdziła medialnych doniesień o swoich planach politycznych. Dalej znaleźli się: Krzysztof Bosak z Konfederacji – 6,6 proc. oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy – 2,6 proc. "Nie wiem/trudno powiedzieć" odpowiedziało 16,1 proc. ankietowanych.

