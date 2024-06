Gawryluk kandydatką w wyborach prezydenckich? Dziennikarka wydała oświadczenie

Nie milkną plotki o tym, że Dorota Gawryluk szykuje się do startu w wyborach prezydenckich. Niedawno dziennikarka została prezesem "Stowarzyszenia Lepsza Polska", którego celem jest "troska o społeczeństwo obywatelskie". Wirtualna Polska stwierdziła, że jest to kolejny krok, który przybliża Gawryluk do kandydowania.

Z kolei "Gazeta Wyborcza" zaprezentowała zaskakujący scenariusz, zgodnie z którym dziennikarka Polsatu miałaby być rozważana jako "plan B" Mateusza Morawieckiego.

Gawryluk wydała oświadczenie

Dorota Gawryluk wydała na platformie Instagram oświadczenie. "W związku z wynikami sondaży politycznych, prowadzonych na zlecenie różnych środowisk, jednoznacznie wyjaśniam, że nie uczestniczę w rozmowach z żadną partią polityczną na temat kandydowania na jakiekolwiek stanowiska" – napisała dziennikarka.

"Proszę o zaprzestanie spekulacji na ten temat i zapraszam do oglądania »Lepszej Polski«" – zaapelowała Gawryluk.

instagram

Najnowszy sondaż prezydencki

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów uzyskałby w nich obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – wynika z najnowszego sondażu pracowni United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Polityk Platformy Obywatelskiej uzyskałby 29,2 proc.

Według badania, w drugiej turze Trzaskowski zmierzyłby się z Mateuszem Morawieckim, na którego chęć oddania głosu zadeklarowało 24,8 proc. respondentów. Na podium znalazłby się także wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia – 13,6 proc. poparcia. Czwarte miejsce należy do Doroty Gawryluk – 8,2 proc. Dalej znaleźli się: Krzysztof Bosak z Konfederacji – 6,6 proc. oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy – 2,6 proc. "Nie wiem/trudno powiedzieć" odpowiedziało 16,1 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

"Determinacji nigdy mi nie zabraknie". Trzaskowski o starcie w wyborach prezydenckichCzytaj też:

Szef BBN kandydatem na prezydenta? Siewiera zabrał głos