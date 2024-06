Ujawniony manifest zabójczyni-transwestyty z Nashville. Jak kłamały amerykańskie media

W kwietniu 2023 pisałem: „Od dawna żadna inna zbrodnia nie wstrząsnęła tak bardzo Amerykanami. Do tragedii doszło na terenie prywatnej szkoły chrześcijańskiej w stanie Tennessee. Kilka dni temu do gmachu placówki wtargnęła jej była uczennica, 28-letnia Audrey Hale i otworzyła ogień do bezbronnych dzieci oraz personelu. Hale była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Życie straciło troje dziewięcioletnich uczniów oraz troje dorosłych członków personelu. Udostępnione przez policję filmiki, nagrywane z umieszczonych na mundurach i broni kamer, pokazywały krok po kroku interwencję i jej ostateczny wynik – krótką strzelaninę zakończoną śmiercią sprawczyni. Jednak nie sama w sobie tragedia wywołała takie poruszenie opinii publicznej. Ważniejsze były dodatkowe okoliczności. Dzięki nim pierwszy raz chyba wolno postawić tezę, że istnieje związek między agresją, również tą zbrodniczą a ideologią LGBTQIA+. Celowo wymieniłem wszystkie literki skrótu, bo wszystkie razem są tu ważne. Otóż winna masakry kobieta odrzucała swoją płeć biologiczną i identyfikowała się od miesięcy jako „mężczyzna”. Pisząc to wszystko nie wiedziałem jeszcze, że morderczyni zostawiła po sobie manifest, który to skrzętnie ukrywały amerykańskie, liberalne media. Nie tylko, że nie chciały go ujawniać, ale od początku próbowały przedstawić zbrodnię Hale jako reakcję na rzekome prześladowania przez chrześcijańskie środowisko w szkole. Chciały dowieść, że była ona ofiarą a jej zbrodnia spontanicznym protestem przeciw rzekomej opresji.