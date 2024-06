Atomowa niezgoda

Artykuł Piotra Ciompy opublikowany w tygodniku „Do Rzeczy” (10 czerwca) mnie nie zdziwił. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ostatnich latach nieraz kwestionowało duże projekty inwestycyjne Orlenu. Jak widać, osoby tam zatrudnione, mimo że odeszły ze stanowisk, chcą czynić to nadal. Mam wrażenie, że uzurpują sobie prawo do decydowania zamiast zarządu spółki i jej akcjonariuszy o kierunkach rozwoju tej firmy. W swoim tekście pt. „Mały atom duża sprawa”, opublikowanym w tygodniku „Do Rzeczy” 6 maja, przedstawiłem stanowisko instytucji Unii Europejskiej w sprawie budowy SMR-ów [małe reaktory modułowe – przyp. red.]. Wskazywałem także na szansę, którą są inwestycje w SMR-y. Nie atakowałem żadnej osoby ani żadnej instytucji. Mimo to pojawiła się polemika ze strony byłego dygnitarza MSWiA. Z tekstu polemiki wynika, że zwolennicy budowy SMR-ów dawniej w spółce Orlen, a teraz w Synthos Green Energy, wystawiają na hazard bezpieczeństwo energetyczne kraju i realizują jakieś iluzje. Jak wynika z tekstu Ciompy, Państwowa Agencja Atomistyki jest niekompetentna.