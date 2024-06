Matka tka i tatka tka

Bo, jak wiadomo, współczesne babcie uwielbiają robić swetry i skarpetki na drutach, a wnuki uwielbiają je nosić. Proszę się nie śmiać. To poważna sprawa. Dzierganie mam na myśli. W naszym zabieganym życiu trzeba czasem się zatrzymać – mówią liczne poradniki. Ale jak? Mam odpowiedź: wziąć do ręki druty, ewentualnie szydełko, i do roboty. Poza relaksem owocem takiej działalności mogą być przytulna czapeczka, szaliczek, nawet sweterek.