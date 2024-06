"Zagrożeniem są biali obywatele". Absurdalny wpis dziennikarki TVP Info

Profil Służby w akcji opublikował w sobotę na platformie X wpis o obecności migrantów we wsi Czerlonka niedaleko Białowieży na Podlasiu. "Praktycznie codziennie, przez większość dnia na przystanku przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę. Ludzie boją się wyjść wieczorami na ulice, a przez to, że przystanek jest ciągle okupowany, dzieci boją się tam stanąć, by zabrał ich autobus szkolny" – czytamy.

Według relacji przedstawicieli władz Białowieży, to efekt działania takich organizacji, jak Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. "Aktywiści" mają rozsyłać swój "alarmowy" numer WhatsApp na grupach imigranckich.

Niemcy podrzucili Polsce migrantów?

W piątek radiowóz niemieckiej policji miał przekroczyć przejście graniczne w Osinowie Dolnym i już po polskiej stronie zostawić rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu.

Z relacji medialnych wynika, że z zaparkowanego na parkingu policyjnego wozu wysiadły dwie dorosłe osoby i troje dzieci. Radiowóz odjechał, a pozostawione osoby zaczepiały przechodniów i udały się w kierunku jednego z dużych dyskontów.

"Zagrożeniem są biali obywatele"

Dziennikarka TVP Info Karolina Opolska usiłowała odwrócić uwagę od problemu nielegalnej migracji. "Kilkaset tysięcy Polek rocznie doświadcza przemocy, w tym przemocy seksualnej. Sprawcami są Polacy. Naprawdę nie trzeba straszyć nas imigrantami, zagrożeniem są biali obywatele naszego pięknego kraju nad Wisłą" – napisała.

Wpis dziennikarki wywołał oburzenie niektórych użytkowników platformy X. "To szczucie pani redaktor na swych rodaków jest na umysłowym poziomie posła Zembaczyńskiego. Ja naprawdę sądziłem, że ona, mimo Agorowego genu, intelektualnie jest dużo wyżej. Okazuje się, że fajne ma tylko tatuaże" – skomentował pisarz Zbigniew Górniak.

"Pamiętajmy, że przemoc definicyjnie obejmuje dla lewicy także każde zachowanie sprawiające przykrość (każdy konflikt), o ile następuje w warunkach nierównej siły (mężczyzna/kobieta, pracownica/przełożony, uczennica/nauczyciel). Teraz te setki tysięcy (miliony?) stają się jasne" – stwierdził mec. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris.

