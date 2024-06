Przyjęto główny filar Zielonego Ładu. Wiceminister: To się nam opłaca

W poniedziałek Rada Unii Europejskiej przyjęła Nature Restoration Law (NRL) – prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych. Polska głosowała przeciwko. NRL to główny filar Zielonego Ładu. Zgodnie z nowymi zasadami państwa Unii Europejskiej będą zobowiązane do odbudowy naturalnych siedlisk zwierząt. Do 2030 roku UE będzie musiała odbudować co najmniej 30 proc. tego typu terenów, do 2024 – 60 proc., a do 2050 – 90 proc.

"Nature Restoration Law: rozporządzenie nie nakłada żadnych obowiązków na właścicieli prywatnych ani rolników, a na państwa członkowskie tylko obowiązki oparte na podejmowaniu wysiłków w kierunku odbudowy zasobów przyrodniczych. Europa pokazała, że da się walczyć o klimat bez negatywnych konsekwencji dla gospodarki – obniżyliśmy emisję gazów cieplarnianych o 1/3! (1990-2022). W tych samych latach PKB wzrosło o ok. 65 proc.! Zielone technologie, to dziś 4 proc. światowego wzrostu PKB. To jest klucz, który rozmontowuje całą tę antyeuropejską narrację. Dbanie o środowisko nam się po prostu opłaca" – przekonuje wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.

Problem dla polskich rolników

Unijne przepisy mają jednak swoją ciemną stronę. W wyniku ich zastosowania część użytkowanych przez polskich rolników pól zostanie zalana. Oznacza to ograniczanie powierzchni do produkcji żywności. Jak poinformował rok temu "Nasz Dziennik" chodzi o blisko 400 tys. użytkowanych rolniczo hektarów.

Według wstępnych szacunków realizacja unijnego planu wiązałaby się z zatopieniem gruntów o powierzchni równej areałowi 35 tys. gospodarstw rolnych.

Jednym z bardzo istotnych, z punktu widzenia Polski, punktów przedstawionego projektu stanowi, że państwa członkowskie muszą wdrożyć środki ochronne torfowisk będących w użytkowaniu rolniczym – do 2030 r. obejmujące co najmniej 30 proc. areału takich torfowisk z czego na ¼ odtwarzające właściwe uwodnienie; do 2040 r. – 50 proc., z czego ½ z odtworzonym uwodnieniem; do 2050 r. – 70 proc.

