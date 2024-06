Holland: Emocje strachu i rasizmu zostały rozbudzone przez władzę, na którą głosowałam

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Agnieszka Holland została zapytana, czy "Donald Tusk ją zawiódł".

– Powiedziałabym jeszcze niedawno, że nie, ponieważ nie spodziewałam się, że będzie jakoś wybitnie liberalny w sprawie granicy polsko-białoruskiej. Ale ostatnie jego decyzje i postępowania w okolicy wyborów do Parlamentu Europejskiego i później – tak, zawiodły mnie – odparła reżyser.

Holland zawiedziona rządem Tuska

– Myślałam, że siłą koalicji 15 października jest to, że stara się przywrócić państwo prawa. Nie jest tak, że przywraca się państwo prawa, a jednocześnie wyjmuje się spod prawa obszary i grupy społeczne czy etniczne, których to prawo w ogóle nie obowiązuje. Wydaje mi się, że to bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do wielkiej tragedii. Można chronić granice i dbać o bezpieczeństwo Polski, jednocześnie nie wyjmując spod prawa pewnych obszarów i grup obywateli – mówiła Agnieszka Holland.

– Spodziewałabym się kompetentnego, planowego działania, doprowadzającego do tego, żeby tę granicę uszczelnić, a jednocześnie żeby nie wykorzystywać tej sytuacji i migrantów do celów wewnętrznie politycznych. I żeby nie tworzyć atmosfery pogromowej – atmosfery strachu i nienawiści wobec grup etnicznych różniących się od nas – dodała.

"Ogień w suchym lesie"

W ubiegłym roku do kin trafił film Agnieszki Holland pt. "Zielona granica". Produkcja wzbudziła ogromne kontrowersje i wywołała ożywioną dyskusję. Padały oskarżenia o jej antypolski i antypaństwowy wydźwięk, przede wszystkim ze względu na to, w jak negatywny sposób ukazuje Straż Graniczną.

Agnieszka Holland zaznaczyła, że film "Zielona granica" znalazł się na platformie internetowej TVP. – Myślę, że teraz prawdopodobnie zostanie zdjęty, bo znów stałam się wrogiem publicznym numer jeden – stwierdziła. – Emocje strachu i rasizmu zostały rozbudzone niestety przez władzę, na którą głosowałam. I one się rozprzestrzeniają jak ogień w suchym lesie – powiedziała reżyser.

Czytaj też:

Grała główną rolę w filmie Holland. Ostaszewska: Nie mam za co przepraszać