"Lewica była zbyt grzeczna". Zandberg: Nie można się łudzić, że Tusk to dowiezie

– To jest naprawdę, ta kwestia organizacyjna, to znaczy to, czy będziemy mieli jeden klub, czy będziemy mieli dwa koła na Lewicy, to naprawdę jest rzecz drugorzędna względem fundamentalnego pytania, czy lewicowi wyborcy mają skuteczną reprezentację w parlamencie – powiedział Adrian Zandberg w programie TVN24.

Co z programem Lewicy? "Trzeba to przegłosować"

Polityk ocenia, że utrata poparcia jest ceną, którą Lewica płaci za to, że jest "zbyt grzeczna".– Uważam, że to jest cena, którą Lewica płaci właśnie za to, że się nie stawia. Uważam, że to jest cena za to, że po tym pół roku trudno wskazać osiągnięcia z programu Lewicy, które zostały zrealizowane – kontynuował.

– Moim zdaniem już dzisiaj powinniśmy powiedzieć otwarcie, że jak PSL nie chce poprzeć związków partnerskich, to trzeba po prostu przegłosować to w parlamencie. Nie łudzić się, że tutaj Tusk dowiezie swoją obietnicę sprzed kilkunastu lat i w tej sprawie tupnie nogą, tylko jak to się nie da, to po prostu przegłosujmy to w Sejmie – stwierdził Adrian Zandberg.

Wybory do PE, KO przed PiS

W minioną niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy wynik uzyskała w nich Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 37,06 procent Polaków. Na drugim miejscu z wynikiem 36,16 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium należało do Konfederacji, którą poparło 12,08 proc. głosujących. Dalej znalazły się: Trzecia Droga – 6,91 proc. oraz Lewica – 6,3 proc.

Przypomnijmy, że w wyborach do Europarlamentu Trzecia Droga i Lewica uzyskały zaledwie trzy mandaty. Wyniki te spowodował, że trwają rozliczenia i szukanie winnych, a komentatorzy zastanawiają się, czy obie formacje w ogóle przetrwają.

Czytaj też:

Dziemianowicz-Bąk: Polski rynek potrzebuje migrantówCzytaj też:

"Pan mi nie będzie zadawał pytań. Każdy ma swoje miejsce". Awantura w TVN24