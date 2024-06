Wicepremier Ukrainy chce sojuszu z Polską. "Inaczej nie pokonamy Rosji"

Ukraińska polityk udzieliła wywiadu PAP podczas III Forum Odbudowy Ukrainy — PAIH "Integracja — Gospodarka — Partnerstwo", które odbyło się w Kijowie.

– Nie będziemy w stanie samodzielnie pokonać wyzwań, które czekają nas w związku z wejściem do Unii Europejskiej i NATO. Musimy mieć dobrego partnera, a zanim staniemy się członkiem, musimy pozbyć się wszelkich nieporozumień i ograniczeń. Jeżeli polski biznes czy rolnictwo mówi, że cierpi, to musimy usiąść i porozmawiać. Gdy już usiądziemy, to okazuje się, że nasze problemy nie są takie duże. Trzeba jednak rozmawiać – podkreśliła Iryna Wereszczuk.

Jej zdaniem najlepszą drogą do porozumienia między Ukrainą a Polską jest dialog. – Zawsze wzywam stronę polską i ukraińską, nasze rządy, aby dawały przykład, siadały i rozmawiały. To jest to, co robimy teraz na forum. Kiedy mój odpowiednik przyjechał do Kijowa, usiedliśmy i omówiliśmy wszystkie subtelne kwestie, które mogą być kontrowersyjne. A jeśli tego nie zrobimy, za miesiąc znów zobaczymy zablokowaną granicę, znów zobaczymy politykę zamiast rozmów o gospodarce i bezpieczeństwie – mówiła.

Wereszczuk: Bez Polski nie wygramy

Wicepremier odniosła się też do kwestii militarnych. Przekonuje, że Polska jest potrzeba Ukrainie, aby tak pokonała Rosję. – Polacy są naszymi najbliższymi sąsiadami, partnerami i sojusznikami. Jestem przekonana, że bez sojuszu z Polską nie będziemy w stanie wygrać wojny z Rosją – oceniła.

– Mamy niezwykle silną armię, której nie ma nikt inny. Nikt mnie nie przekona, że w NATO jest lepsza armia niż ukraińska. To dlatego, że walczymy każdego dnia: z dronami, artylerią, pociskami balistycznymi i czynimy to wszystkimi rodzajami broni, które mamy. Nikt na świecie nie ma takiego doświadczenia. Naprawdę nie chciałabym, żebyśmy (to doświadczenie) mieli, ale jest, jak jest – stwierdziła Wereszczuk.

