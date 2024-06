Trump ostro o wybuchu wojny: Ignorowano rosyjskie ostrzeżenia

– Przez 20 lat słyszałem, że NATO to prawdziwy problem dla Rosji. Słyszałem to od długiego czasu i myślę, że to jest tak naprawdę powód, dla którego ta wojna się zaczęła – stwierdził Trump w podcaście "All In" Davida Sacksa.

Dziennikarz stwierdził podczas rozmowy, że podczas pertraktacji z Rosjanami amerykański sekretarz stanu powiedział swojemu odpowiednikowi, iż Ukraina dostała pozwolenie na wejście do NATO.

Trump stwierdził, że gdyby był na miejscu Putina i rządził Rosją, to nie byłby zadowolony z takiej sytuacji.

– Zawsze było wiadomo, że to jest coś, na co Rosjanie się nie zgadzają i nie można postępować wbrew ich woli. I to nie znaczy, że mają rację, kiedy to mówią, ale to było bardzo prowokacyjne, a teraz jest nawet bardziej prowokacyjne. A mówią – słyszę to często – o wstępowaniu Ukrainy do NATO, teraz też słyszę, że Francja chce tam wejść i się bić. Cóż, życzę powodzenia – stwierdził były prezydent.

Trump ponownie prezydentem USA?

Już 5 listopada Amerykanie pójdą do urn wyborczych, aby wybrać 47. prezydenta USA. O reelekcję ubiegają się były prezydent Donald Trump oraz obecny przywódca Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

W toku kampanii prezydenckiej republikanin wielokrotnie apelował do demokraty, by przed wyborami spotkali się na debacie. W końcu Joe Biden zaprosił Donalda Trumpa na debatę za pośrednictwem nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych, a ten wyraził zgodę. Za nieco ponad tydzień, w nocy z 27 na 28 czerwca czasu polskiego, odbędzie się pierwsza debata między Bidenem a Trumpem.

Według najnowszego sondażu NPR/PBS News/Marist, Joe Biden i Donald Trump uzyskaliby w wyborach po 49 proc. poparcia (wśród zadeklarowanych badanych, którzy wezmą udział w głosowaniu).

Kompromitacja Scholza. Ujawniono tajne dokumenty ws. Nord Stream 2

