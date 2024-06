Stanowski do Giertycha: Proszę mnie nie obrażać

Były premier i były europoseł Włodzimierz Cimoszewicz został oskarżony o spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. W piątek Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił Cimoszewicza od zarzutu potrącenia rowerzystki. Z kolei sprawa opuszczenia miejsca wypadku została umorzona z powodu przedawnienia.

"Czy coś się w tym kraju nie przedawnia? Lis się przedawnił, Adamowicz się przedawniła, Cimoszewicz się przedawnił" – skomentował sprawę Krzysztof Stanowski w mediach społecznościowych. Tym wpisem rozjuszył posła Koalicji Obywatelskiej, Romana Giertycha.

Giertych uderza w Stanowskiego

"Posłuchaj nieuku skończony. W procesach o przestępstwa drogowe prawie zawsze wykroczenia się przedawniają. Sąd nie może ukarać za wykroczenie, skoro bada przestępstwo. Prokuratura nie może oskarżać o wykroczenie póki oskarża o przestępstwo. W przeciwnym razie samo sobie by zaprzeczała. Zamiast żałować, że niewinny człowiek był przez lata targany niesłusznie po sądach, to rozkręcasz Pan nagonkę. I jeszcze jedno. To że się coś przedawniło, nie oznacza, że Cimoszewicz był winny wykroczenia. Przedawnienie to negatywna przesłanka procesowa, która wyklucza badanie winy" – napisał poseł KO na portalu X.

"Panie pośle, proszę mnie nie obrażać. Dziękuję" – napisał Stanowski w odpowiedzi.

Cimoszewicz przed sądem

Proces Cimoszewicza ruszył w marcu, po pięciu latach od wypadku. Według prokuratury, były premier nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nieuważnie obserwował drogę i nie zachował szczególnej ostrożności, zbliżając się do przejścia, zbyt późno zaczął manewr hamowania i doprowadził do wypadku, a także zbiegł z miejsca zdarzenia.

W wyniku zderzenia 70-letnia rowerzystka doznała złamania kości podudzia oraz otarć twarzy i dłoni.

Piątkowy wyrok nie jest prawomocny.

