Rosja użyje broni nuklearnej? Putin może odwołać się do "wyjątkowego przypadku"

Podczas przemówienia do rosyjskich oficerów 21 czerwca Putin powiedział, że Rosja planuje dalszy rozwój swojej triady nuklearnej jako "gwarancji strategicznego odstraszania” i utrzymania równowagi sił na świecie. Putin zauważył, że Rosja pracuje również nad zwiększeniem zdolności bojowej sił konwencjonalnych oraz rozwojem przemysłu obronnego.

Z kolei podczas konferencji prasowej w Wietnamie 20 czerwca Putin stwierdził, że Rosja rozważa zmiany w doktrynie nuklearnej, które polegałyby na "obniżeniu progu” użycia broni atomowej. Rosyjski przywódca dodał, że ewentualna strategiczna porażka sił rosyjskich na polu bitwy na Ukrainie doprowadzi do "końca wojny”.

"Putin może próbować utożsamić porażkę Rosji na Ukrainie z egzystencjalnym zagrożeniem dla państwa rosyjskiego, tym samym odwołując się do «wyjątkowego przypadku», w którym rosyjska doktryna nuklearna pozwala na użycie broni atomowej” – zauważa ISW.

Wypowiedzi Putina wydają się być kolejnym elementem rosyjskiej operacji dezinformacyjnej, mającej na celu sabotowanie wysiłków Zachodu na rzecz przeciwstawienia się rosyjskiej inwazji. Jednocześnie analitycy podkreślają, że zagrożenie nuklearne stanowi kluczowy aspekt zdolności Rosji do manipulowania zagranicznymi decydentami i jest mało prawdopodobne, aby doprowadziło do faktycznej eskalacji nuklearnej.

Rosyjskie groźby

W maju były prezydent Federacji Rosyjskiej, obecny wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew wypowiedział się na temat rosyjskich ćwiczeń nuklearnych. Według niego przywódcy Zachodu nie chcą przyjąć do wiadomości, że pomoc Ukrainie "spowoduje bezpośrednie wejście ich krajów do wojny”, na co kraj agresor "będzie musiał odpowiedzieć”.

Jednocześnie eksperci uważają, że Rosja użyje broni nuklearnej niezależnie od tego, czy Zachód będzie wspierał Ukrainę.

