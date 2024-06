Pałac Łowcy Smoków

Na wszelkie sposoby odmieniano w jej trakcie sentencje o „prawie międzynarodowym. „Jeśli Rosja nie zgodzi się na warunki Ukrainy, to zmusimy ją do kapitulacji” – oznajmiła włoska premier Giorgia Meloni. W komunikacie końcowym konferencji powtórzono wezwania do przestrzegania prawa międzynarodowego oraz poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Jak podkreśliła prezydent Szwajcarii: „Stosunki międzynarodowe muszą być oparte na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych”.