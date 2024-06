Kto kandydatem PiS na prezydenta? Kaczyński wskazał istoty czynnik

Jarosław Kaczyński wygłosił w sobotę przemówienie na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku. Polityk znaczną część wystąpienia poświęcił sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz problemowi na granicy z Niemcami. Zapowiedział też, że od września PiS będzie zbierał podpisy pod żądaniem nowego referendum, aby była podstawa do wypowiedzenia paktu migracyjnego.

Kto kandydatem PiS na prezydenta? Kaczyński wskazał istotne wyróżniki

Jarosław Kaczyński wypowiedział się również na temat wyborów prezydenckich, które odbędą się w 2025 roku. Jak zaznaczył, będą to "niesłychanie ważne" wybory. – Gdyby nie daj Boże oni mieli swojego prezydenta, to można powiedzieć, że będą mogli już zrobić wszystko. W tej sytuacji my stoimy przed niełatwym przedsięwzięciem – podkreślił prezes PiS. – Musimy znaleźć kogoś takiego, kto będzie bardzo dobrze przyjęty przez społeczeństwo, będzie odpowiadał oczekiwaniom społeczeństwa i który jednocześnie nie ma w przeszłości niczego takiego, co można zaatakować. Nawet niesprawiedliwie, ale można – zaznaczył polityk.

– Jedną z zalet obecnego prezydenta w 2015 roku było to, że naprawdę mogli go zaatakować za to, że wykłada gdzieś w Poznaniu czy w Lesznie, już nie pamiętam, no i za to, że ma niewłaściwą narodowo żonę. I kto to robił? Gazeta Wyborcza – przypomniał Kaczyński. – Chciałem państwa zapewnić, że jesteśmy już w procesie poszukiwań. Są kandydaci, nie chcemy jeszcze o tym mówić głośno, ale naprawdę, może państwa to zdziwi, mamy tych kandydatów nadmiar. Ale chcę jasno powiedzieć, że to są kandydaci nasi – zapowiedział.

Referendum ws. paktu migracyjnego

Kaczyński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość chce, by jesienią tego roku zostało zorganizowane referendum. Referendum miałoby dotyczyć odrzucenia unijnego paktu migracyjnego. Prezes PiS oznajmił, że we wrześniu ma ruszyć zbieranie podpisów pod projektem.

– Jesteśmy przekonani, że jeśli dojdzie do takiego referendum, to je wygramy – przekonywał prezes PiS. – To musi być narodowe zadanie – zaznaczył Kaczyński, nawiązując tym samym do ostatniego referendum, które zostało przeprowadzone w tym samym czasie co wybory parlamentarne, 15 października 2023 roku – powiedział Kaczyński.

