Zandberg postawi się Tuskowi? "Tu trzeba głośno uderzyć pięścią w stół"

W ostatnich wyborach do Europarlamentu Trzecia Droga i Lewica uzyskały zaledwie trzy mandaty. Wyniki te spowodował, że trwają rozliczenia i szukanie winnych, a komentatorzy zastanawiają się, czy obie formacje w ogóle przetrwają.

Adrian Zandberg z partii Razem uważa, że do tej pory Lewica była zbyt uległa wobec Platformy Obywatelskiej. – Ja chcę Lewicy podmiotowej, chcę Lewicy, która poważnie traktuje to, co obiecała wyborcom – powiedział Adrian Zandberg w Radiu Plus.

"Biję się we własne piersi"

W jego ocenie Lewica stoi dzisiaj przed realnym zagrożeniem. Jego zdaniem partia zmierza w kierunku "mniejszej Platformy Obywatelskiej" – formację nieodróżnialną od Platformy Obywatelskiej, na którą nikt nie ma powodu głosować.

– Bo ci, którzy są coraz bardziej rozczarowani rządem, przecież na taką formację nie zagłosują, a ci, którzy chcą głosować na Platformę Obywatelską, już mają swoją Platformę Obywatelską, Platformę Obywatelską, która jest większa, więc po co mieliby głosować na mniejszą kopię – ocenia.

– To jest dzisiaj olbrzymie zagrożenie, Lewica znikająca w tle. Żeby była jasność, ja kiedy to mówię, to też uderzam się we własne piersi. Ja mam poczucie, że my jako posłanki, jako posłowie Razem, zbyt często przez ostatnie miesiące próbowaliśmy być grzeczni, porozmawiać cicho, spróbować kogoś przekonać metodą gabinetową, ale widać niestety, że to nie jest sposób na rozmawianie z centroprawicą w Polsce. Tu trzeba po prostu czasem głośno powiedzieć „nie” i głośno uderzyć pięścią w stół– kontynuował.

To już kolejny raz w ostatnim czasie, gdy Zandberg otwarcie krytykuje Lewicę za zbytnią uległość wobec premiera Donalda Tuska. Polityk niedawno zapowiadał, że dla dobra koalicji "nie będzie się już gryzł w język".

