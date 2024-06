Szydło uderza w rząd Tuska: Teraz się wszyscy obudzili, że coś jest nie tak?

Była premier nawiązała do komunikatu, który dziś wydało polskie MSWiA. Wiceminister Duszczyk przekazał w nim, że 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej skierowało do szefowej Komisji Europejskiej list dotyczący polityki migracyjnej. „W tym liście mówimy bardzo wyraźnie, że niedawno przyjęty pakt to dopiero początek dyskusji o wyzwaniach dotyczących migracji na poziomie wspólnotowym” – napisał wiceminister Duszczyk.

"Panie Ministrze Duszczyk, czy Pan rozumie, na czym polega stanowienie prawa w Unii Europejskiej? Pakt migracyjny to nie jest „zaproszenie do dyskusji”, to są zatwierdzone i wchodzące w życie przepisy. Jeśli mieliście wątpliwości, to czemu Donald Tusk przyklepał pakt migracyjny jedną ze swoich pierwszych decyzji po objęciu władzy?" – napisała Beata Szydło w mediach społecznościowych.

Jak ocenia, teraz tak samo rzecz się ma z pozostałymi czternastoma rządami, które "nagle postanowiły wyrazić wątpliwości i przedstawić swoje pomysły".

"Przecież na to był czas przez ostatni rok, gdy pakt migracyjny był przepychany w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Teraz się ci wszyscy szefowie rządów i ministrowie obudzili, że coś jest nie tak? Te 15 krajów bez problemu mogło zablokować lub zmienić pakt migracyjny. Tymczasem klepali wszystko, co podsunęła Komisja Europejska. I teraz mogą sobie tylko pisać listy do von der Leyen. Listy, których szefowa Komisji Europejskiej nawet nie otworzy, jeśli nie będzie chciała" – ocenia była premier.

Pakt migracyjny

Unijny Pakt migracyjny zakłada, że kraje członkowskie będą miały wybór między zgodą na relokację i przyjęcie migrantów a wpłatą do budżetu UE tzw. składki solidarnościowej. Podatnicy mieliby zapłacić 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego nielegalnego migranta. Przez część mediów i polityków proces "przyjmuj albo płać" jest niekiedy nazywany "solidarnością dobrowolną".

14 maja w Brukseli przedstawiciele państw Unii przyjęli kolejne dokumenty dotyczące reformy wspólnego systemu azylowego. Przeciwko głosowały tylko Polska i Węgry.

W ramach paktu migracyjnego przyjęto dyrektywę azylową zakładającą, że państwa członkowskie, czyli podatnicy poszczególnych państw, będą musiały utrzymywać nielegalnych imigrantów. Dokument obowiązuje od 11 czerwca tego roku, a państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie swoje krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy do 12 czerwca 2026 r.

