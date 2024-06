"Doprowadziliśmy do przestrzegania prawa". Woś ogłasza sukces

Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wygrał proces o naruszenie dóbr osobistych z reżyserem Markiem Weissem. Ten jednak usunął wpis. Po interwencji prawnika, pozwany musiał ponownie zamieścić w mediach społecznościowych przeprosiny. Polityk Suwerennej Polski zapowiada, że będzie walczył o swoje dobre imię. Kolejne procesy są w toku.

"2 tyg temu poprosiłem was o wsparcie w zasięgach screenu przeprosin, bo pan reżyser @weissgrzesinski (wyznawca racjonalnego humanizmu” i pewnie D. Tuska/silnych razem) usunął wpis. Z mec.@BartoszLewand20 doprowadziliśmy do przestrzegania prawa, a kolejne procesy za hejty i kłamstwa dot. Pegasusa w toku!" – napisał Woś na swoim koncie w serwisie X.

twitter

Sprawa Pegasusa

Pod koniec maja minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że skierował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posła Suwerennej Polski Michała Wosia. Jak przekazał, chodzi o sprawę wydatkowania środków na zakup systemu Pegasus.

W odpowiedzi poseł Suwerennej Polski Michał Woś zaapelował do premiera Donalda Tuska i ministra Adama Bodnara o "ujawnienie prawdy w sprawie korzystania z Pegasusa".

– Zarzut i komunikat prokuratury odnosi się do Pegasusa i jego zakupu. Chciałem zaapelować, wręcz zażądać od pana Bodnara i od pana Donalda Tuska ujawnienia tego, jak Pegasus był używany. Wiemy z przestrzeni publicznej o 578 osobach, o których poinformował pan Adam Bodnar, co do których stosowano kontrolę operacyjną – co niezwykle istotne, zgodne z prawem – polegającą na dostępie do teleinformatycznego urządzenia końcowego. Ale jednocześnie wiemy, że tym systemem ścigano zabójców, szpiegów, rozbijano zorganizowane grupy przestępcze – oświadczył polityk.

Czytaj też:

Woś: Składam zawiadomienie na przekroczenie uprawnień przez ekipę BodnaraCzytaj też:

Jaki: Opowiem dzisiaj o sprawie nadużycia władzy przez państwo i układach jak mafijnych