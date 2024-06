"Jaki on jest bezczelny", "przekaz dla debili". W sieci wrze po zapowiedzi Tuska

– Powstanie lotnisko w Baranowie. (...) Będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie na 34 mln pasażerów – stwierdził Tusk podczas konferencji prasowej w środę.

Dodał, że będzie połączone nie tylko koleją dużych prędkości, ale również autostradą i że podjęto decyzję o rozbudowie o trzeci i czwarty pas autostrady między Warszawą a Łodzią.

Internauci komentują

Decyzja o kontynuowaniu projektu CPK wywołała duże emocje, także ze względu na fakt, że przez ostatnie miesiące rząd kluczył w kwestii przyszłości inwestycji.

"Premier Tusk był ma dobry słuch społeczny. Najwyraźniej uznał, IMHO, że poprzedni rząd tak obudził aspiracje Polaków, że chcą wielkich inwestycji. Postanowił więc zamiast wyrzucić, odpisowić CPK i zmienić go we własny pomysł na "trójskok modernizacyjny". Wilk syty i owca cała" – napisał Michał Szułdrzyński, dziennikarz "Rzeczpospolitej".

"Dwa lotniska, autostrada, koleje dużych prędkości. Wszystko dostosowane do potrzeb Polaków i Polski. Nowa idea rozwoju transportu" – ocenił Zbigniew Konwiński, poseł PO.

"Gadanie Tuska. Ich maksyma- obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą" – napisała Jadwiga Wiśniewska, polityk PiS.

"PDT bredzi o «kolejach budowanych od nowa żeby łączyć się w Baranowie». Otóż w okolicach Baranowa i tak przecina się Y i Centralna Magistrala Kolejowa. Nie będzie CMK?" – stwierdził Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK.

"Wbrew fikołkom niektórych to co przedstawił Tusk to realnie zabicie idei CPK i KDP w Polsce. Jesteśmy na prostej ścieżce do wycofania się z tego prywatnych inwestorów (brak likwidacji Okęcia, co było warunkiem Vinci) oraz wyrzucenia z dostępu do KDP kilkunastu milionów Polaków, żeby w 5 największych miastach mogli jechać 5 minut szybciej, ale za to dwa razy drożej. No i nie polskimi pociągami, bo PESA nie produkuje lokomotyw pod takie prędkości. To co proponuje Tusk to prowizorka, która nie zyska żadnych przewag konkurencyjnych, za to podniesie koszty funkcjonowania lotnisk w Polsce. Kolejna mikromania, prowizorka i plan minimum. No i 3/4 konferencji gadania o PiSie, ludzkiej krzywdzie (przypominam – nie dokonano żadnych wywłaszczeń pod CPK) i wałkach przy postawieniu 0 zarzutów. Przekaz dla debili. Przerażające jak skuteczny" – napisał Szymon Janus.

"CPK to była gigantomania, więc Tusk proponuje zamiast tego Polskę jako «wielkie Megalopolis». Jaki on jest bezczelny" – napisał poseł Konfederacji Sławomir Mentzen.

"CPK zaorane. Für Deutschland" – napisał dziennikarz TV Republika Michał Rachoń.

"Jeśli #CPK, przy jednoczesnym zmarginalizowaniu Okęcia czy Modlina, uchodziło za pisowską gigantomanię, to jak ocenić zapowiadany przez @donaldtusk «trójskok», w ramach którego będzie i CPK, i Modlin, i zmodernizowane Okęcie, i szybkie koleje, a LOT będzie drugą Lufthansą?" – pyta dziennikarz money.pl Tomasz Żółciak.

Czytaj też:

Wciąż nie wiadomo, co z CPK. Lasek mówi o "urealnieniu"Czytaj też:

Tusk wciąż ucieka przed deklaracją ws. CPK. "Jeszcze w czerwcu"